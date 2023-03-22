إنستغرام يضيف الإعلانات إلى نتائج البحث

الوكيل الإخباري - يمكن أن نشاهد قريباً إعلانات على إنستغرام في أماكن لم تكن معروفة في الماضي، حيث بدأ التطبيق المملوك لميتا في اختبار اثنين من مواضع الإعلانات الجديدة، التي تهدف إلى منح الشركات المزيد من الطرق لاكتشافها.



ويضع أحد هذه المواضع التجريبية الإعلانات في نتائج البحث الخاصة به. وعندما تبحث عن مصطلح معين في التطبيق ستظهر المشاركات التي تحمل علامة "برعاية" في الخلاصة، ويمكنك التمرير خلالها عند النقر فوق أي من النتائج الفعلية. وفي إعلانها، قالت إنستغرام إنها تخطط لطرح هذا التغيير في الأشهر المقبلة.

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وبالإضافة إلى ذلك، تعاون التطبيق مع بعض العلامات التجارية لاختبار تنسيق من شأنه أن يمنح الشركات القدرة على تذكيرك أو إخطارك بالأحداث أو عمليات الإطلاق المستقبلية.



وعند الاشتراك في "إعلانات التذكير" الخاصة بالتطبيق لحدث معين، ستتلقى إشعارات من إنستغرام قبل يوم واحد، وقبل 15 دقيقة من الحدث، ووقت بدء الحدث. وستظهر هذه التذكيرات مثل أي إشعار آخر في إنستغرام، وستظهر على شاشة القفل الخاصة بالمستخدم، بحسب موقع إن غادجيت.



وتعد الإعلانات شريان حياة ميتا، ولم يكن إدخال طرق جديدة للربح منها مفاجئاً بعد عام شهد تقلص الإيرادات الفصلية للشركة لأول مرة. وبالنسبة للربع الرابع من عام 2022، على سبيل المثال، سجلت الشركة عائدات إعلانية بلغت 31.25 مليار دولار، بانخفاض من 32.64 مليار دولار في الربع نفسه في عام 2021.



وانخفضت أيضاً عائدات الإعلانات على أساس سنوي من 114.93 مليار دولار في عام 2021 إلى 113.64 مليار دولار في عام 2022. وقامت شركة ميتا بإحكام شد الحزام بشدة في الأشهر الأخيرة وقامت بتسريح أكثر من 11000 عامل في أول تسريح جماعي للعمال. وقبل أيام قليلة فقط، أعلن رئيس الشركة مارك زوكربيرج أن شركة ميتا ستسرح 10 آلاف عامل آخرين وستعيد هيكلة أقسامها في أبريل (نيسان) ومايو (أيار).

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