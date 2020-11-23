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الإثنين، 23-11-2020 11:33 ص

إنستغرام يطرح تحديثا جديدا للعلامات التجارية

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الوكيل الإخباري _ تواصل منصة انستغرام في طرح وتطوير ميزاتها باستمرار حيث اعلنت عن طرحها تحديثات جديدة مخصصة للعلامات التجارية، بما في ذلك ميزة "Branded Content Tag" والتي تتيح وضع العلامة التجارية على مقاطع الفيديو القصيرة فى Reels و Live، وستسمح هذه الإضافة الجديدة لمنشئي المحتوى بالحصول على صفقات أكثر وأفضل مع العلامات التجارية، وتحقيق إيرادات على الفور من المحتوى الموجود على إنستغرام Reels.

اضافة اعلان
 


وقد اصدرت بيان جاء فيه : " "نريد التأكد من أن منشئي المحتوى يمكنهم الإفصاح بوضوح عند إنشاء محتوى خاص بعلامة تجارية، بغض النظر عن التنسيق الذى يختارون استخدامه، وللمساعدة فى زيادة الشفافية، يتم إطلاق Branded Content tag فى Reels اليوم، وسيبدأ الاختبار فى Live خلال المستقبل أسابيع".

 

حيث سيتمكن المعلنون من إنشاء إعلانات محتوى مرتبط بعلامة تجارية دون الحاجة إلى نشرها على إنستغرام أولاً، ونتيجة لذلك، ستتمتع العلامات التجارية بقدر أكبر من المرونة مع قيود أقل عندما تريد تشغيل إعلانات المحتوى المرتبط بعلامة تجارية.


ويمكن أن تتضمن إعلانات المحتوى المرتبط بعلامة تجارية فى قصص إنستغرام الآن عناصر قابلة للضغط، مثل @ والموقع والهاشتاج.


المصدر : اليوم السابع 

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