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الإثنين، 22-01-2024 12:45 م

إنستغرام يطلق خاصية جديدة لتقليل زمن استخدام المراهقين للتطبيق

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الوكيل الإخباري- أطلق تطبيق التواصل الاجتماعي إنستغرام خاصية جديدة لحسابات المراهقين، للحد من فترات استخدامهم للتطبيق، بحسب ما أعلنته شركة ميتا بلاتفورمس المالكة للتطبيق.

وستظهر خاصية "التنبيهات الليلية" عندما يقضي أي مستخدم مراهق أكثر من 10 دقائق على أقسام إنستغرام مثل ريلز أو دي.إم في أوقات متأخرة من الليل.

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وسيذكر هذا التنبيه المستخدمين المراهقين بأن الوقت متأخر وتحثهم على غلق التطبيق والذهاب إلى النوم بحسب موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

ونقل الموقع عن منصة إنستغرام القول إن المستخدمين المراهقين سيتلقون بعد الساعة العاشرة مساء تنبهات تقول "أليس هذا وقت الاستراحة؟" ثم رسالة "الوقت أصبح متأخرا فكر في إغلاق إنستغرام".

وأضاف أن هذه التنبيهات الليلة ستظهر تلقائيا ولن يمكن للمستخدم إيقاف تشغيلها، وهو ما يعني أنه لن يكون أمام المستخدم خيار التشغيل ووقف التشغيل لهذه الخاصية.

ورغم ذلك سيظل في مقدور المستخدم تجاهل الرسائل ومواصلة استخدام إنستغرام أثناء الليل.

وتنضم خاصية التنبيهات الليلة الجديدة إلى مجموعة خصائص جديدة في إنستغرام تستهدف تقليص الوقت الذي يمضيه المراهقون في استخدامه.

وأطلق التطبيق بالفعل خاصية "خذ راحة" والتي تظهر على كامل الشاشة أمام المستخدم لتذكيره بضرورة الحصول على استراحة من استخدام إنستغرام. كما أطلق خاصية "وضع الهدوء" والتي تتيح للمستخدم وقف جرس التنبيهات وإبلاغ المستخدمين الآخرين بأن المستخدم غير متاح لفترة من الوقت.

كما أعلنت ميتا في وقت سابق من الشهر الحالي اعتزامها فرض قيود تلقائية على نوع المحتوى الذي يمكن للمراهقين مشاهدته على إنستغرام وفيسبوك، حيث سيتم فرض قيود على وصول المحتوى الضار، مثل المنشورات المتعلقة بإضرار النفس وصور العنف واضطرابات الأكل إلى حسابات المراهقين.

 




 

 


 

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