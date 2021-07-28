الأربعاء 28-07-2021
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الأربعاء، 28-07-2021 11:51 ص

إنستغرام يطور إحدى خدماته الأكثر شعبية

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الوكيل الاخباري - يعمل موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" على إحداث تطوير في إحدى الخصائص الموجودة والمستخدمة على التطبيق، والتي حظيت بشعبية كبيرة بين المستخدمين.

فبحسب ما نقلت شركة "فيسبوك" المسؤولة عن تطبيق "إنستغرام"، فإن تطبيقها سيزيد من طول مقاطع الفيديو المعروفة بـ Reels.

حيث سيزيد التطبيق مدة هذه الفيديوهات من 30 ثانية إلى دقيقة، لتسمح للمستخدمين بحرية أكبر في إنشاء المقاطع المصورة.

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يذكر بأن ميزة مقاطع الفيديو القصيرة الـ Reels، تم إطلاقها الصيف الماضي، وهي متاحة لجميع مستخدمي التطبيق.

هذا وكان تطبيق "تيك توك" قد أعلن في وقت سابق عن تطوير ميزة تسمح بتحميل مقاطع فيديو طويلة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 




 

 


 

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