'إنستغرام' يطور تقنية تغير من شكل المنصة

الوكيل الاخباري - كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" تسعى حاليا لتطوير تقنية جديدة، ستغير من شكل المنصة بصورة كلية.

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وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن إنستغرام يسعى لتقديم أدوات جديدة لمنشئي المحتوى، تحدد مدى جودة أداء مقاطع الفيديو الحية وخدمة "رييلز" المنافسة لتطبيق "تيك توك".

وتسمح تلك التقنية عبر إنستغرام لمنشئي المحتوى وأصحاب الأعمال والمبدعين، إمكانية الوصول إلى مقاييس مختلفة توضح كيفية أداء منشوراتهم، والتي تتيح لهم الوصول إلى المزيد من البيانات حول مقاطع الفيديو الحية الخاصة بهم أو المقاطع القصيرة في خدمة "رييلز".



وستعرض تلك التقنية الجديدة صفحة الإحصاءات وعدد التعليقات والمشاركات التي يحصلون عليها، وعدد الحسابات التي يصلون إليها وذروة مشاهديها المتزامنين.



وسيمكن الوصول إلى تلك الأدوات الجديدة، عبر صفحة "إحصاءات الحساب"، والتي يمكن الوصول إليها عبر القائمة المنسدلة في الزاوية العلوية اليمنى، بمزيد من المعلومات المفيدة.



ويقسم قسم الوصول الآن الحسابات، التي تتفاعل مع محتوى المستخدم إلى متابعين وغير متابعين، علاوة على ذلك، فإنه يصنف المحتوى بناءً على مدى الوصول وتفاعل نوع الحساب لمنح المستخدمين فكرة عما هو أكثر فاعلية لجماهيرهم.



وستبدأ منصة إنستغرام في طرح خيارات جديدة للإطار الزمني المحدد مسبقًا في صفحة الإحصاءات خلال الأشهر المقبلة أيضًا، بحيث يمكن للمستخدمين تصفية البيانات بطرق أخرى غير رؤية الأرقام لآخر 7 أو 30 يومًا.

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