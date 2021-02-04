الخميس 04-02-2021
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الخميس، 04-02-2021 01:13 م

إنستغرام يمنع بعض مستخدميه من استخدام هذه الميزة

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الوكيل الإخباري _ عمل تطبيق إنستغرام على تعطيل القدرة على مشاركة وإعادة نشر المنشورات من خلاصتك إلى القصص كجزء من اختبار لمعرفة كيف يغير التفاعل مع الميزة الشائعة.
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وقد اعلنت الشركة المملوكة لـ "فيسبوك"  عن التغيير في لافتة الإشعارات المرسلة إلى المستخدمين في "دول محددة" حيث يتم إجراء الاختبار، ولكن لم توضح إنستغرام أسماء هذه الدول حتى الآن. 

حيث بدأت شركة إنستغرام خلال الأسبوع الماضي، في إرسال إشعار إلى بعض المستخدمين مكتوب فيه: "نسمع من مجتمعنا أنهم يريدون مشاهدة مشاركات أقل في القصص، وخلال هذا الاختبار، لن تتمكن من إضافة منشور خلاصتك إلى قصتك."


المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

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