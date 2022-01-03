إنشاء الموسيقى بحركات جسدك

الوكيل الإخباري - بغض النظر عن الموسيقى التي نرغب في عزفها، سواء أكانت سوناتا لكبار الموسيقيين أو أغنيتنا المفضلة على الراديو، يمكننا الآن عزفها بإيماءات جسدنا.



فقد طورت شركة «ميكتيك» السويسرية الناشئة سوار معصم يولد الأصوات بناء على حركات الجسد.

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وتلك الأداة بحجم ساعة اليد تقريباً، ويمكن ارتداؤها على الرسغين أو الكاحلين، وهي تشغل عدداً من الآلات المختلفة باستخدام مستشعرات.





ولكي يعمل سوار «ميكتيك»، يتم توصيله لاسلكياً بتطبيق الهاتف الذكي. ويتم على الأثر تحليل الحركات وتحويلها إلى موسيقى وأصوات.



ووفقاً لموقع «سويس تيك»، هذا السوار من أجهزة الواقع المعزز الصوتي الأولى في العالم.



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