إنقاذ بـ30 مليون دولار.. ناسا تتحرك لإنقاذ تلسكوب سويفت

وتهدف المهمة إلى رفع التلسكوب إلى مدار أعلى وأكثر استقرارًا بعد تراجعه تدريجيًا بسبب النشاط الشمسي المتزايد منذ إطلاقه عام 2004، وسط تحذيرات من احتمال تعرض تلسكوب "هابل" لمصير مشابه مستقبلاً.
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