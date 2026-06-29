إنقاذ بـ30 مليون دولار.. ناسا تتحرك لإنقاذ تلسكوب سويفت

12:18 م

الوكيل الإخباري- تسابق ناسا الزمن لإنقاذ تلسكوب "سويفت" من السقوط نحو الأرض عبر مهمة روبوتية جريئة تُقدَّر تكلفتها بنحو 30 مليون دولار، من المقرر إطلاقها هذا الأسبوع بالتعاون مع الشركة الأمريكية "كاتاليست سبيس تكنولوجيز". اضافة اعلان





وتهدف المهمة إلى رفع التلسكوب إلى مدار أعلى وأكثر استقرارًا بعد تراجعه تدريجيًا بسبب النشاط الشمسي المتزايد منذ إطلاقه عام 2004، وسط تحذيرات من احتمال تعرض تلسكوب "هابل" لمصير مشابه مستقبلاً.





