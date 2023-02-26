إيرادات ألعاب MENA-3 تسجل ارتفاعًا بنسبة 56% وصولًا لـ 2.79 مليار عام 2026

الوكيل الإخباري - كشف تقرير شركة معلومات سوق الألعاب Niko Partners الجديد عن توقع جديد لحالة سوق الألعاب في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر خلال السنوات القليلة القادمة، وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد إجمالي اللاعبين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حوالي 67.4 مليون لاعب، وبلغ إجمالي العائدات من الألعاب لعام 2022 1.8 مليار دولار أمريكي.

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وتتوقع الشركة في حلول عام 2026 أن يصل إجمالي عدد اللاعبين إلى 87.3 مليون لاعب، وأن يصل إجمالي الإيرادات إلى 2.8 مليار دولار أمريكي بزيادة بنسبة 56%، والجدير بالذكر هنا أن هذه التوقعات لم تأتي أبدًا من فراغ، حيث يشهد سوق الألعاب والرياضات الإلكترونية نموًا ملحوظًا في بلدان الشرق الأوسط، حيث تجاوزت شعبية الرياضات الإلكترونية الرياضات التقليدية، وسجلت معدلات المراهنة على الرياضات الإلكترونية زيادة كبيرة في الآونة الأخيرة عبر أفضل موقع المراهنات رياضية إلكترونية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



تطور تقني ملحوظ في المستقبل

قالت شركة معلومات سوق الألعاب Niko Partners أن الزيادة المستقبلية في أعداد اللاعبين وتجاوز إجمالي إيرادات الألعاب الأرقام المتوقعة سيكون مرتبطًا بشكل رئيسي بألعاب الهاتف الذكي وحجم الاستثمارات في القطاع العام والقطاع الخاص المتعلق بالرياضة الإلكترونية، ومن المتوقع أيضًا أن يكون لعمالقة سوق الرياضات الإلكترونية بصمة واضحة في هذا السوق، أمثال الصين وسنغافورة.

وبحسب التقرير، كشف عن أن هناك أكثر من 73% من اللاعبين من مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشاركون في الرياضات الإلكترونية بطرق متنوعة، منها مشاهدة المحتوى أو المشاركة في المسابقات والفعاليات المتنوعة أو ممارسة تلك الألعاب، كما كشف التقرير عن أن الجمهورية المصرية العربية تمتلك أكبر عدد من اللاعبين في الوقت الحالي، وأكد على أنها سوقًا متنامي ومزدهر بشكل كبير، بينما المملكة العربية السعودية حققت أعلى معدل إيرادات للألعاب خلال السنوات القليلة الماضية إلى جانب الإمارات العربية المتحدة التي تمتلك أعلى متوسط دخل لكل لاعب، وختم التقرير أن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيكون لهم مساهمات متنوعة في نمو سوق الرياضات الإلكترونية بشكل ملحوظ مستقبلًا.



الهاتف الذكي المحمول

أكدت الشركة على أن أعداد اللاعبين يسير في منحنى تصاعدي بزيادة تصل إلى 30%، من 67.4 مليون لاعب في العام الماضي وصولًا إلى 87.3 مليون لاعب في عام 2026، وهذا يشير إلى معدل النمو السنوي المركب بزيادة تصل إلى 6%، ناهيك عن أن متوسط معدل إنفاق المستخدمين سيزيد بشكل ملحوظ في السنوات القليلة القادمة بالاعتماد على 3 عوامل محركة لزيادة معدلات الإيرادات، وهي الهاتف الذكي المحمول، والاستثمارات في القطاع العام والخاص، والرياضات الإلكترونية.

ولكن يتساءل البعض، لماذا الهاتف الذكي المحمول؟ بكل بساطة، يعتبر الهاتف الذكي المحمول منصة ضخمة لتحقيق عوائد كبيرة من الإيرادات وزيادة أعداد اللاعبين في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإمكانية الوصول للاعبين تعتبر عاملًا هامًا، وبما أن الهواتف الذكية ستشهد نموًا سنوي مركب خلال السنوات القليلة القادمة، فبكل تأكيد ستكون هناك زيادة في معدلات العوائد المالية وأعداد اللاعبين، تمامًا كما يحدث في أسواق وحدات التحكم وأجهزة الحواسيب واللاب توب.

لماذا الاهتمام بالرياضات الإلكترونية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

تساهم الرياضات الإلكترونية في تعزيز السياحة والسفر لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتقوية مكانة تلك الدول في صناعة الألعاب، يذكر أن شركة سافي Savvy كانت قد استحوذت قبل عدة شهور على منظمي الأحداث الأساسيين، ESL Gaming، وشركة FACEIT بصفقة قدرت قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكي، وستنظم في يوليو 2023 مهرجان الـ Gamers8، لاسيما عقد الشراكة ما بين Abu Dhabi Gaming مع شركة BLAST لاحتضان الحدث الرياضي الإلكتروني الكبير في الإمارات العربية المتحدة بعد عدة شهور.

وبحسب الأرقام، فقد كشف التقرير على أن 2 من كل 5 أشخاص في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشاهدون محتويات الرياضات الإلكترونية بنسبة 41.7%، أو 40.7% يلعبون عناوين الرياضات الإلكترونية المتنوعة، بينما 12.4% يتنافسون في بطولات الرياضات الإلكترونية، والمزيد من الاستثمارات واستضافة الأحداث والفعاليات والمسابقات المتنوعة في هذه الصناعة، سيسهم حقًا في تعزيز مكانة تلك الدول لمنافسة كل من سنغافورة والصين واحتلال مكانة مرموقة في العالم في هذه الصناعة.

التركيبة السكانية والاختلافات الإقليمية

تلعب التركيبة السكانية والاختلافات الإقليمية دورًا هامًا في نمو صناعة الرياضات الإلكترونية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كشف التقرير على أن جمهور هذه الصناعة من فئة الشباب هو الأكبر بنسبة 67.4% من الذكور مقابل 53.7% من السكان، وبنسبة 76% من اللاعبين تحت سن الـ 35 عامًا.

تقوم تلك النتائج والأرقام والإحصائيات على رؤى وتحاليل Niko Partners ومحلليها الإقليميين، إضافة إلى الاستناد على نماذج السوق المملوك لتلك الشركة بعد 5 سنوات قادمة، ومسح قد شمل أكثر من 1126 لاعبًا محليًا، ناهيك عن المقابلات الصحفية مع المتخصصين والخبراء في هذه الصناعة من المنطقة.

ومع زيادة الأحداث والفعاليات ومسابقات الرياضات الإلكترونية المتنوعة في المملكة العربية السعودية ومصر وشمال أفريقيا، فإنه من المرجح بعد مرور 3 سنوات من الآن، أن تكون العائدات المالية أكبر بكثير مما هو متوقع من الرياضات الإلكترونية، ناهيك عن الزيادة الكبيرة في أعداد اللاعبين في هذه الصناعة، وذلك لازدياد الوعي حول أهمية الرياضة الإلكترونية وزيادة شعبيتها، ومنافستها للرياضات التقليدية اليوم.





