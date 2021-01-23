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السبت، 23-01-2021 11:25 ص

إيطاليا تحظر تيك توك بعد وفاة طفلة

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الوكيل الإخباري _ أعلنت إيطاليا قرارها بحظر شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك فوريا حتى 15 فبراير/شباط، وذلك بعد وفاة فتاة إيطالية تبلغ من العمر 10 سنوات إثر مشاركتها في تحد على التطبيق .

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ووفقًا لشروط وقواعد استخدام "تيك توك"، يجب ألا يقل عمر المستخدمين عن 13 عامًا.


وقد فتحت النيابة العامة الإيطالية تحقيقًا بعد أن اكتشفت شقيقتها البالغة من العمر خمس سنوات جثتها يوم الأربعاء الماضي في حمام الأسرة مع هاتفها المحمول، الذي صادرته الشرطة.

 

وقالت "تيك توك"، يوم أمس الجمعة، إنها لم تتمكن من تحديد أي محتوى على موقعها كان من الممكن أن يشجع الفتاة على المشاركة في تحد يحرضها على الانتحار، وتتعاون الشركة مع السلطات للتحقيق في الحادث. 


وقال متحدث باسم "تيك توك": "سلامة مجتمع تيك توك هي أولويتنا المطلقة، ولهذا السبب لا نسمح بنشر أي محتوى يشجع أو يروج أو يمجد السلوك الذي يشكل خطرا على حياة المستخدم".


وأثارت وفاة الفتاة ردود فعل قوية في إيطاليا ودعوات إلى تنظيم مراقبة أفضل للشبكات الاجتماعية.

 

المصدر : سبوتنيك 



 




 

 


 

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