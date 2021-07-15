إيقاف تشغيل خيار المزامنة للتطبيقات في حاسب ماك

الوكيل الإخباري - عند تثبيت أحد تطبيقات التخزين السحابي ربما تكون قد قمت بتفعيل خيار مزامنة بيانات حاسب ماك مع هذا التطبيق، وللحد من استهلاك البيانات في الحاسب يجب عليك إيقاف تشغيل المزامنة في هذه التطبيقات.





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على سبيل المثال يمكنك إيقاف المزامنة في تطبيق جوجل درايف باتباع الخطوات التالية:



1 - اضغط على أيقونة تطبيق جوجل درايف في شريط القوائم في حاسبك.

2 - بجوار اسم حسابك اضغط على النقاط الثلاثة.

3 - في القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار إيقاف مؤقت.

4 - تعطيل المزامنة في تطبيق التخزين السحابي يمنع تحميل بيانات حاسب ماك إلى حسابك في هذه التطبيقات.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية







