الإثنين 10-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

لجنة الأوبئة لـ الوكيل : من المبكر إعطاء لقاح كورونا دون رسالة نصية

الاحتلال يغلق شوارع القدس القديمة

دراسة جميع الخيارات المتاحة لتوزيع الغاز المنزلي

التربية : الاختبارات التحصيلية النهائية للتوجيهي عن بُعد

جمعية فلكية سعودية تكشف توقعاتها عن موعد أول أيام عيد الفطر

نحو 200 إصابة بمواجهات القدس بينها حالة خطرة

الخلايلة : مجلس اوقاف القدس في اجتماع هام الان

مشاهد مؤثرة من أمام الأقصى - صور

وزير الخارجية التركي يتوجه اليوم إلى الرياض

نداءات استغاثة عبر مكبرات الصوت بالمسجد الأقصى - فيديو

الإثنين، 10-05-2021 01:34 م

إيلون ماسك يتلاعب بعملة 'دوغ كوين' الرقمية

c7ad4391d92317e04b21f7783f6dd496


الوكيل الاخباري - تراجعت القيمة السوقية لعملة "دوغ كوين" بصورة كبيرة، إثر حديث إيلون ماسك مؤسس شركة الفضاء "سبيس إكس" عن هذه العملة في البرنامج التلفزيوني الكوميدي "ساتر داي نايت لايف".

اضافة اعلان

ولفتت شبكة "العربية" إلى أنه تم تسعير "دوغ كوين" بسعر منخفض يصل إلى 0.47 دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.65 دولار قبل حديثه عنها.

ويتحمس الراغبون بالاستثمار في العملات الرقمية المشفرة للاستماع إلى ما يقوله إيلون ماسك، الذي استطاع بأحاديثه المتكررة عنها أن يحولها إلى هدف للمضاربة في أسواق المال.


وقال إيلون ماسك إن "دوغ كوين" أداة مالية لا يمكن إيقافها وقد تسيطر على العالم، لكن الواقع يقول إن هذه العملة لا تتمتع حتى الآن بتطبيقات في الحياة العملية.

 

يذكر أنه تم إنشاء عملة "دوغ كوين" لتكون محاكاة للعملة الرقمية "بتكوين"، واستطاعت القفز بنسبة نحو 800 في المئة خلال الشهر الماضي.

وأصبحت تلك العملة "دوغ كوين" رابع أكبر عملة رقمية في العالم، ويصل رأسمال المال السوقي لهذه العملة إلى 73 مليار دولار.

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
UIVSCQFOQE

تشمل قوائم مفضلة للمشتركين.. 'نيتفلكس' تختبر ميزة جديدة

استخدام_الهاتف_النقال_أثناء_القيادة

4 تطبيقات على هاتفك تضمن لك قيادة أكثر أمانا لسيارتك

1038942436_0_0_3402_2399_638x450_80_0_0_ce7fa7cb3811205d06bb8ec4efde1ece

هذا ما يجهزه 'واتسآب' لمستخدميه الرافضين سياسة خصوصيته الجديدة

72de177b00202edf5983f18ef5945156

خبر صادم.. مايكروسوفت توقف تطوير الـ'ويندوز'

116fd47a-53e6-4160-b121-6bc4a41c1dbd_16x9_1200x676

'ناسا' تعلق على حادثة الصاروخ الصيني التائه

20210408-1617870603630-original

فيسبوك تواجه أزمة كبيرة مع مستخدمي هذه الهواتف في أمريكا

أخبار متعلقة
116fd47a-53e6-4160-b121-6bc4a41c1dbd_16x9_1200x676

'ناسا' تعلق على حادثة الصاروخ الصيني التائه

مروحيه

ناسا تكشف عن أول تسجيل صوتي للمروحية ' إنجينويتي' على سطح المريخ

1-1242136

مسبار 'باركر'.. أسرع جسم من صنع الإنسان يقترب من الشمس

161148

شاهد .. إطلاق أول مروحية على المريخ

606c04fe4c59b772a35f7638

ابتكار تكنولوجيا إنماء المواد شبه الموصلة في الفضاء