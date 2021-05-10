إيلون ماسك يتلاعب بعملة 'دوغ كوين' الرقمية

الوكيل الاخباري - تراجعت القيمة السوقية لعملة "دوغ كوين" بصورة كبيرة، إثر حديث إيلون ماسك مؤسس شركة الفضاء "سبيس إكس" عن هذه العملة في البرنامج التلفزيوني الكوميدي "ساتر داي نايت لايف".

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ولفتت شبكة "العربية" إلى أنه تم تسعير "دوغ كوين" بسعر منخفض يصل إلى 0.47 دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.65 دولار قبل حديثه عنها.



ويتحمس الراغبون بالاستثمار في العملات الرقمية المشفرة للاستماع إلى ما يقوله إيلون ماسك، الذي استطاع بأحاديثه المتكررة عنها أن يحولها إلى هدف للمضاربة في أسواق المال.



وقال إيلون ماسك إن "دوغ كوين" أداة مالية لا يمكن إيقافها وقد تسيطر على العالم، لكن الواقع يقول إن هذه العملة لا تتمتع حتى الآن بتطبيقات في الحياة العملية.

يذكر أنه تم إنشاء عملة "دوغ كوين" لتكون محاكاة للعملة الرقمية "بتكوين"، واستطاعت القفز بنسبة نحو 800 في المئة خلال الشهر الماضي.





وأصبحت تلك العملة "دوغ كوين" رابع أكبر عملة رقمية في العالم، ويصل رأسمال المال السوقي لهذه العملة إلى 73 مليار دولار.



سبوتنيك

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