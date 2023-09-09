السبت 09-09-2023
الوكيل الاخباري

26318 شخصا التحقوا بعملهم من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

وزير الخارجية: بتوجيه من جلالة الملك نقف مع الأشقاء في المغرب بكل الإمكانيات

الأردن يعزي المغرب بضحايا الزلزال

مرصد الزلازل الأردني يوضح تفاصيل حول زلزال المغرب المُدمر

بيان من الخارجية للأردنيين بالمغرب

الخارجية الفلسطينية: الجالية والطلبة في المغرب "بخير"

زلزال المغرب.. ارتفاع الوفيات لـ632 و329 مصابا

الطاقة والمعادن تُغلق جميع المقالع المخالفة في عجلون

الخارجية: الأردنيون في المغرب بخير ولم يرد أي إصابات أو وفيات لغاية اللحظة

كاميرات مراقبة ترصد لحظة وقوع زلزال المغرب وانهيار عمارة بأكملها - فيديو

السبت، 09-09-2023 10:01 ص

إيلون ماسك يخطط لدمج شركات بتقنية الذكاء الاصطناعي

255071_0


الوكيل الإخباري- يُعد الذكاء الاصطناعي مكملاً بالغ الأهمية لمنتجات تسلا، وسبيس إكس، ونيورالينك ومشاريع إيلون ماسك الأخرى. وعلى الرغم من أن هذه الشركات تعمل في الغالب بشكل مستقل عن بعضها البعض، إلا أن تقريراً جديداً يزعم أن ماسك يرغب في دمج جميع هذه الشركات.

 ويقول تقرير الصحافي وكاتب السيرة الذاتية الشهير والتر إيزاكسون، في ملف تعريفي حديث لماسك على مجلة التايم: "إن ماسك يهدف إلى إنشاء نظام ذكاء اصطناعي عام وقوي".

اضافة اعلان


ويدعي التقرير أن مجموعة من البيانات النصية التي تم الحصول عليها من مستخدمي تويتر وصور العالم الحقيقي التي تم التقاطها بواسطة نظام القيادة الذاتية الكاملة من تسلا، تعني أن ماسك يحاول إنشاء روبوتات محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي، على غرار شات جي بي تي، وروبوتات مادية قادرة على التنقل في العالم الحقيقي.


واستحوذ ماسك على تويتر بقيمة 44 مليار دولار في العام الماضي، والتي اعتبرها الكثيرون صفقة فاشلة بامتياز، ما أكسبه الرقم القياسي في موسوعة غينيس لأكبر خسارة لثروة شخصية في التاريخ. لكن إيزاكسون يلاحظ أنه في كل هذه الفوضى الغامضة، يوجد في الواقع منجم ذهب لبيانات مستخدمي إكس، التي يمكن أن تكون بمثابة الوقود لتدريب نظام ذكاء اصطناعي قوي.


ويمكن لمجموعة تويتر التي تضم أكثر من تريليون تغريدة، أن تمنح ماسك فرصة القتال ضد مجموعات البيانات الضخمة المملوكة بالفعل من قبل منافسين مثل OpenAI وغوغل.


واعترف ماسك بأنه لم يدرك حقاً قيمة بيانات تويتر بالنسبة للذكاء الاصطناعي إلا بعد الاستحواذ على الموقع.



وقال ماسك "لقد كانت فائدة جانبية، في الواقع، لم أدركها إلا بعد عملية الشراء".


لكن إكس يمثل جانباً واحداً للذكاء الاصطناعي تحت تصرف ماسك، حيث تمتص أنظمة مساعدة السائق شبه المستقلة والقيادة الذاتية الكاملة من تسلا، وملاحظات الوقت، ما يقدر بنحو 160 مليار إطار صور للكاميرا يومياً.


وعلى عكس بيانات تويتر المستندة إلى النصوص، تُظهر الصور الملتقطة من تسلا المركبات تتفاعل مع العالم الحقيقي، ويمكن استخدامها يوماً ما لتشغيل الذكاء الاصطناعي للروبوتات المادية، بحسب موقع ياهو.

 

24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
202398174826188NY

كيفية الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بك في غوغل كروم

64f9bf0e4236046666372242

أدوات منزلية يمكن أن تبطئ شبكة واي فاي!

64f9bf7e423604785951bc92

إنستغرام تختبر ميزة جديدة طال انتظارها

2151385 (1)

الذكاء الاصطناعي يقتحم Zoom بميزات جديدة

معلومات-عن-شركة-أندرويد

لمستخدمي أندرويد.. 4 ميزات مرتقبة على الهواتف

2023961514342463U

تيك توك تبدأ ترحيل بيانات المستخدمين الأوروبيين

أخبار متعلقة
2151385 (1)

الذكاء الاصطناعي يقتحم Zoom بميزات جديدة

2023961514342463U

تيك توك تبدأ ترحيل بيانات المستخدمين الأوروبيين

image

خبراء يحذرون من مخاطر الذكاء الاصطناعي في الاحتيال والسرقة

تنزيل-برنامج-شات-جي-بي-تي-Chat-GPT-2023

اطلاق منافس لـ "تشات جي بي تي"

202383023153526N9

كيف تمنع آبل من جمع بيانات جهاز آيفون الخاص بك؟

ChatGPT-app-for-iOS

نصائح لاكتشاف الاحتيال عبر "شات جي بي تي"