الخميس 2026-07-09 01:49 م

إيلون ماسك يطلق خطوة جديدة لمواجهة الأخبار المضللة على "إكس"

ثسش
تعبيرية
 
الخميس، 09-07-2026 11:33 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الملياردير  إيلون ماسك أن منصة "إكس" تعمل على تحديث نظام Community Notes، يتيح إرسال رسائل خاصة للمستخدمين عند إضافة تصحيح أو توضيح إلى منشورات سبق لهم التفاعل معها.اضافة اعلان


وتهدف الميزة الجديدة إلى معالجة مشكلة وصول التصحيحات بعد انتشار المعلومات الخاطئة، إذ سيتلقى المستخدم إشعاراً إذا حصل منشور أعجب به أو أعاد نشره على ملاحظة تشير إلى وجود معلومات غير دقيقة.

ويعتمد نظام Community Notes على مساهمات المستخدمين لإضافة سياقات وتصحيحات للمنشورات، لكنه واجه انتقادات بسبب بطء ظهوره ومحدودية وصول الملاحظات.

ويرى مراقبون أن إرسال التنبيهات المباشرة قد يساعد في الحد من استمرار تداول المحتوى المضلل بعد تصحيحه.
 
 


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