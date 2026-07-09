إيلون ماسك يطلق خطوة جديدة لمواجهة الأخبار المضللة على "إكس"

وتهدف الميزة الجديدة إلى معالجة مشكلة وصول التصحيحات بعد انتشار المعلومات الخاطئة، إذ سيتلقى المستخدم إشعاراً إذا حصل منشور أعجب به أو أعاد نشره على ملاحظة تشير إلى وجود معلومات غير دقيقة.
ويعتمد نظام Community Notes على مساهمات المستخدمين لإضافة سياقات وتصحيحات للمنشورات، لكنه واجه انتقادات بسبب بطء ظهوره ومحدودية وصول الملاحظات.
ويرى مراقبون أن إرسال التنبيهات المباشرة قد يساعد في الحد من استمرار تداول المحتوى المضلل بعد تصحيحه.
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