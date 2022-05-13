إيلون ماسك يعلق صفقة شراء موقع تويتر مؤقتا

الوكيل الإخباري - قال الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، إن صفقة شراء تويتر معلقة مؤقتا بسبب الحسابات الوهمية.

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وقدرت شركة تويتر أن الحسابات الزائفة أو البريد العشوائي مثلت أقل من 5% من المستخدمين النشطين يوميا الذين يمكن تحقيق الدخل منهم خلال الربع الأول.



وكان لدى شركة التواصل الاجتماعي 229 مليون مستخدم تم تقديم إعلانات لهم في الربع الأول.



وجاء هذا الكشف بعد أيام من نشر ماسك، الذي وقع صفقة لشراء "تويتر" مقابل 44 مليار دولار، تغريدة قال فيها إن "إحدى أولوياته ستكون إزالة "spam bots" من المنصة.



وكان ماسك قال في وقت سابق إنه يسعى لجعل "تويتر" خدمة واسعة النطاق وموثوقا بها كنظام، وشاملة لكل الفئات.



وأضاف: "نحن في (تويتر) في حالة حرب لتصحيح المسار"، مؤكداً عدم السماح بأن يكون "تويتر" منصة لخداع الناس طمعا في أموالهم.



كما تعهد بالتخلص من "الروبوتات والمخادعين وناصبي الشراك في "تويتر".

العربية.نت