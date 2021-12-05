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الأحد، 05-12-2021 09:53 ص

إيلون ماسك يفقد 15 مليار دولار في ليلة.. ليس وحده!

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الوكيل الاخباري - فقد أغنى أباطرة التكنولوجيا في الولايات المتحدة عشرات المليارات من الثروة الجماعية مع تهاوي أسهم التكنولوجيا وسط مخاوف من التضخم والتضييق الاقتصادي.

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وانخفضت صافي ثروة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك بـ 15.2 مليار دولار يوم الجمعة – وهي الخسارة الأكبر بين أصحاب المليارات في مجال التكنولوجيا - بعد أن واصلت أسهم شركة تسلا خسائرها.


وهبطت ثروة ماسك إلى 268.9 مليار دولار، إلا أنها لا تزال مرتفعة بنسبة 72% لهذا العام، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

 



وانخفضت صافي ثروة المؤسس المشارك لشركة أمازون، جيف بيزوس بمقدار 2.7 مليار دولار مع انخفاض أسهم أمازون بنسبة 1.4% في نيويورك، بينما تراجعت ثروة الشريك المؤسس لشركة أوراكل، لاري إليسون، بنحو 2.6 مليار دولار.


كما انخفضت ثروة الرئيس التنفيذي لـ "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ 1.3 مليار دولار لتصل إلى 114.7 مليار دولار.


لا تزال الأسواق تتفاعل مع ارتفاع معدلات التضخم واحتمال أن يمضي مجلس الاحتياطي الفيدرالي قدماً في تقليص مشتريات الأصول بشكل أسرع.


وبحسب المؤشر، فقد أكبر 10 مليارديرات في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة مجتمعين 27.4 مليار دولار من الثروة.

 

 المصدر : العربية

 

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