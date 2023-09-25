إيلون ماسك يكشف عن "أوبتيموس".. رجل آلي يمارس اليوغا

الوكيل الإخباري- كشف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عن الرجل الآلي الجديد «أوبتيموس» من إنتاج شركة تسلا، وقدراته على التفكير السليم واختيار الألوان والمنطقية في الترتيب، وذلك في فيديو بثه مالك «إكس» في تدوينة عبر منصته.



وعرض ماسك في الفيديو قدرة الروبوت الجديد على ممارسة الرياضة والحركات السريعة، وأيضاً قدرة على ممارسة اليوغا، و رد الفعل بشكل شبه آدمي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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وأكد ماسك، الذي يملك أيضاً شركتي تسلا وسبيس إكس، أن الروبوت سيكون مساعداً للإنسان في الأعمال اليومية، وسيطرح في الأسواق في حدود 20 ألف دولار للروبوت الواحد، قائلاً: «هدفنا أن يكون الإنسان الآلي أوبتيموس جاهزاً للأسواق في أقرب وقت، ويكون قادراً على أداء المهام بنجاح».



وتفاعل العديد من رواد التواصل الاجتماعي مع فيديو ماسك، بسبب تشابه الرجل الآلي في الفيديو مع الإنسان الآلي في فيلم «آي روبوت»، من بطولة النجم الأمريكي ويل سميث، والذي يظهر تطور الإنسان الآلي ورغبته في احتلال العالم، ونتيجة للتشابه مع الروبوت «سولي» بطل الفيلم الأمريكي، سخرت معظم التعليقات من الروبوت معتبرين أنه بداية لاحتلال الروبوتات للعالم، خاصة لكون الروبوت في الفيلم أيضاً كان الهدف منه مساعدة الإنسان في الأعمال اليومية.



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