الإثنين 25-09-2023
الوكيل الاخباري

اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

بيان صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

80 % ارتفاع صادرات الأردن من الحلي والمجوهرات

الأمير مرعد يرعى إطلاق استراتيجية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة

18.6 % انخفاض على الفاتورة النفطية للأردن خلال 7 أشهر

المجلس الثقافي البريطاني يحتفل بالذكرى الـ75 لتأسيسه في الأردن

الطفيلة: مركز صحي العين البيضاء يحصل على الاعتمادية

حجاوي: مطاعيم الحملة الوطنية للتطعيم مجربة ونكافح 12 مرضا

الشبول: 162 إصابة بالحصبة في الأردن وتطعيم 118 ألف شخص ضد المرض

قرار من الضمان الاجتماعي اعتباراً من الشهر الحالي

الإثنين، 25-09-2023 04:44 م

إيلون ماسك يكشف عن "أوبتيموس".. رجل آلي يمارس اليوغا

إيلون-ماسك-يكشف-عن-أوبتيموس-رجل-آلي-يمارس-اليوغا


الوكيل الإخباري- كشف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عن الرجل الآلي الجديد «أوبتيموس» من إنتاج شركة تسلا، وقدراته على التفكير السليم واختيار الألوان والمنطقية في الترتيب، وذلك في فيديو بثه مالك «إكس» في تدوينة عبر منصته.

وعرض ماسك في الفيديو قدرة الروبوت الجديد على ممارسة الرياضة والحركات السريعة، وأيضاً قدرة على ممارسة اليوغا، و رد الفعل بشكل شبه آدمي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

اضافة اعلان


وأكد ماسك، الذي يملك أيضاً شركتي تسلا وسبيس إكس، أن الروبوت سيكون مساعداً للإنسان في الأعمال اليومية، وسيطرح في الأسواق في حدود 20 ألف دولار للروبوت الواحد، قائلاً: «هدفنا أن يكون الإنسان الآلي أوبتيموس جاهزاً للأسواق في أقرب وقت، ويكون قادراً على أداء المهام بنجاح».


وتفاعل العديد من رواد التواصل الاجتماعي مع فيديو ماسك، بسبب تشابه الرجل الآلي في الفيديو مع الإنسان الآلي في فيلم «آي روبوت»، من بطولة النجم الأمريكي ويل سميث، والذي يظهر تطور الإنسان الآلي ورغبته في احتلال العالم، ونتيجة للتشابه مع الروبوت «سولي» بطل الفيلم الأمريكي، سخرت معظم التعليقات من الروبوت معتبرين أنه بداية لاحتلال الروبوتات للعالم، خاصة لكون الروبوت في الفيلم أيضاً كان الهدف منه مساعدة الإنسان في الأعمال اليومية.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
_114260042_hi062014386

"أمازون" تستثمر 4 مليارات دولار في شركة "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي

467885

علامة تشير ان هناك من يقرأ رسائلك على الفيسبوك !

467885

كيفية تمكين الوضع الأحادي اللون على هواتف جالكسي

تيك-توك-1

تيك توك تستهدف زيادة تجارتها الإلكترونية إلى 20 مليار دولار العام الجاري

134337 - JS publsiher-01

برنامج Jordan Source يطلق مجلة JoSourceIT الإلكترونية

1000_71c8e0c8ef

يوتيوب تضيف تقنية الذكاء الاصطناعي إلى خدمة "شورتس"

أخبار متعلقة
0e93cc20-1f17-11ee-941e-23d1e9ab75fa

شركة ماسك تحصل على الإذن لزرع "رقاقة إلكترونية" في دماغ البشر

1

اشتراك شهري مقابل استخدام هذا التطبيق !

5244925951691500047

ماسك يضيف ميزة جديدة على "إكس".. طال انتظارها!

x

"إكس" تضيف خاصية لمنافسة "فيسبوك"