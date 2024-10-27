"إيميلي في باريس" تضاعف أرباح نتفليكس بعد 5 ملايين مشترك جديد

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الترفيه العملاقة عبر الإنترنت "نتفليكس" عن تسجيل نتائج مالية قوية في الربع الماضي، مضيفة أكثر من 5 ملايين مشترك إضافي.

اضافة اعلان



وبعد التشديد على مشاركة كلمات المرور، وإدخال الإعلانات إلى خدمتها، واستثمار مليارات في البث التلفزيوني المباشر، أعلنت أكبر خدمة بث في العالم أنها "نفذت" خططها لتعزيز أعمالها.



ارتفعت إيرادات الشركة في الربع الثالث بواقع 15% على أساس سنوي، وزادت الأرباح أيضًا من 1.68 مليار دولار قبل عام إلى 2.36 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين.



وبالتوازي، نما عدد المشتركين في الشركة بمقدار 5.1 مليون ليصل إلى رقم قياسي بلغ 282.7 مليون في الأشهر الثلاثة الأخيرة.



وجذبت الأعمال الناجحة مثل "The Perfect Couple" و"Emily in Paris" المشاهدين إلى المنصة في الربع الأخير.



وتأمل نتفليكس نموًا إضافيًا في المستقبل، بفضل الموسم الثاني القادم من المسلسل الكوري الجنوبي "سكويد جيم"، وتتوقع الشركة نمو الإيرادات بحوالي 15% مرة أخرى في الربع الحالي.



وكان محرك رئيسي لنمو مشتركي الشركة هو خطتها المدعومة بالإعلانات، التي جذبت 35% من المستخدمين مقارنة بالثلاثة أشهر الماضية. وقالت الشركة إن المنصة تخدم الآن حوالي 282.7 مليون أسرة من العملاء، حيث يقضي المستخدمون متوسط ساعتين يوميًا في الخدمة.



وأسعدت النتائج الإيجابية المستثمرين، مما أدى إلى ارتفاع بنسبة 3% في أسهم الشركة خلال تعاملات ما بعد ساعات العمل في وول ستريت.

24