السبت 05-06-2021
الوكيل الاخباري

نحو 3.6 مليار دينار قيمة حركات الدفع الإلكتروني

بلدية إربد تعلن عن طريقة الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة

الإعلان عن مواعيد تلقي لقاح كورونا للعاملين بالجامعات

الأردنيون يجيبون على سؤال 'لماذا أُنزل القاطع'؟

الصحة : لا نريد لهذا الأمر أن يعيدنا إلى المربع الأول

جولييت عواد توجه رسالة للاردنيين

إنفلونزا الطيور تعود للعراق من جديد.. نفوق آلاف الدواجن في البصرة

5 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

تفاصيل الحالة الجوية يوم الأحد

البدور : يجب وضع التشريعات لإنصاف أطباء الإقامة

السبت، 05-06-2021 01:38 م

ابتكار جديد في كوريا.. عين ثالثة لمدمني الهواتف الذكية

عين


الوكيل الإخباري - أطلق مصمم كوري جنوبي "عين روبوتية" أطلق عليها اسم "العين الثالثة"، والتي يمكن لمستخدمي الهواتف النقالة وضعها على جباههم حتى يتمكنوا من تصفح الهواتف أثناء السير.

اضافة اعلان

ويعتبر تصميم باينغ مين ووك، 28 عاما،  حل طريف لـ "زومبي الهواتف الذكية" الذين لا يستطيعون إبعاد أعينهم عن شاشة الهاتف أثناء السير ما يعرضهم للاصطدام بجدار أو عقبات أخرى.


وتنفتح العين كلما استشعرت أن المستخدم خفض رأسه لتفحص هاتفه النقال، وعندما يقترب المستعمل بمتر أو مترين من عقبة يرن الجهاز للتحذير من الخطر الوشيك.


وقال باينغ، وهو طالب دراسات عليا في هندسة تصميم الابتكار في الكلية الملكية للفنون وإمبريال كوليدج لندن، لرويترز وهو يعرض استخدام العين الثالثة حول سيول: "هذا هو نظر البشرية المستقبلي، بثلاث عيون".


وأضاف: "بما أننا لا نستطيع أن نبتعد عن الهواتف الذكية، ستكون هناك حاجة إلى العين الإضافية في المستقبل".


وتعمل العين بجهاز استشعار الدوران لقياس زاوية مائلة من رقبة المستخدم وجهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية لحساب المسافة بين العين الروبوتية وأي عقبات في الطريق. ويرتبط كلاهما بمتحكم دقيق مفتوح المصدر أحادي اللوحة مع بطارية.


وجذبت "عين" باينغ انتباه المارة أثناء تجريبها.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
hsyyt_mlft_hwl_md_tthyr_mwq_snb_sht_snapchat__l_fy_lmrhqyn.jpg__1200x675_q85_crop_subsampling-2_upscale

طريقة سهلة لإعادة تعيين كلمة مرور سناب شات عبر الهاتف والبريد الإلكتروني

_113917317_gettyimages-1228003986

فيسبوك تطرح ميزة جديدة

netflix

حيل واسرار يجهلها الكثير في نتفليكس.. تعرف عليها

1

واتساب يعمل على خاصية انتظرها المستخدمون طويلا

1038942436_0_43_3499_1936_1000x541_80_0_0_5ae16dc21cb17d3d9071a491a4d8d5c4

واتسآب يطور ميزة جديدة للتطبيق

cute-robots-set_74855-6353-1

إيفا.. روبوت قادر على التواصل "نفسيا" مع البشر

أخبار متعلقة
استخدام_الهاتف_النقال_أثناء_القيادة

4 تطبيقات على هاتفك تضمن لك قيادة أكثر أمانا لسيارتك