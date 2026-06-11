ابتكار جديد يحاكي العين البشرية للروبوتات

الوكيل الإخباري- طوّر باحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا تقنية بصرية جديدة تحاكي آلية عمل العين البشرية، بهدف تحسين قدرات الرؤية لدى الروبوتات والسيارات ذاتية القيادة في البيئات ذات الإضاءة المتغيرة.

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ويعتمد الابتكار على مكوّن إلكتروني يُعرف بـ"الفوتوميمريستور"، قادر على التكيف السريع مع الانتقال بين الضوء الساطع والظلام خلال ثوانٍ، ما يساعد على معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه أنظمة القيادة الذاتية عند التعرض لتباينات حادة في الإضاءة.



وتستخدم التقنية مزيجًا من أكسيد التيتانيوم وبوليمر مرن يستجيب تلقائيًا لشدة الضوء، بطريقة تحاكي تكيف العين البشرية مع الظروف المحيطة.