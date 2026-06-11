ابتكار جديد يحاكي العين البشرية للروبوتات

ويعتمد الابتكار على مكوّن إلكتروني يُعرف بـ"الفوتوميمريستور"، قادر على التكيف السريع مع الانتقال بين الضوء الساطع والظلام خلال ثوانٍ، ما يساعد على معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه أنظمة القيادة الذاتية عند التعرض لتباينات حادة في الإضاءة.
وتستخدم التقنية مزيجًا من أكسيد التيتانيوم وبوليمر مرن يستجيب تلقائيًا لشدة الضوء، بطريقة تحاكي تكيف العين البشرية مع الظروف المحيطة.
وخلال الاختبارات، حقق النظام دقة بلغت 95% في التعرّف على الأنماط البصرية ضمن بيئات عالية التباين الضوئي، ما يفتح المجال أمام استخدامه في السيارات ذاتية القيادة والروبوتات الصناعية، وربما في تطوير تقنيات مستقبلية لدعم الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر.
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