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الأحد، 18-10-2020 04:17 م

ابتكار جديد يراقب الحرارة والأكسجين في الدم للمرضى

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الوكيل الاخباري - طور باحثون أميركيون دائرة كهربائية يمكن طباعتها كطلاء على الجسم لمراقبة درجة حرارة الجسم ومستويات الأكسجين في الدم والعلامات الحيوية الأخرى، بحسب ما نشرته ديلي ميل البريطانية.

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حيث تطلبت الجهود السابقة لتطوير الدوائر الكهربائية القابلة للارتداء درجات حرارة تزيد عن 290 درجة مئوية، مما كان يجعلها غير ذات صلة بالتطبيقات الخاصة بجسم الإنسان.

 

لكن تغلب فريق للعلماء من جامعة بنسلفانيا ستيت على مشكلة الحرارة بإضافة طبقة مصنوعة من معجون كحول البولي فينيل، على غرار المادة التي تستخدم في تقشير أقنعة الوجه وهي كربونات الكالسيوم الموجودة في قشر البيض.

 

حيث يقوم المركب المؤلف من كحول البولي فينيل وكربونات الكالسيوم بتكوين طبقة عازلة رقيقة للغاية للمعدن فوق البشرة مباشرة، ويمكن بعد الانتهاء من التشخيص واستكمال القياسات، أن يتم غسل الطلاء المستخدم كمستشعرات بالماء الساخن، ويتم وضع الطلاء المعدني في درجة حرارة الغرفة ثم يتم ضبطه وتجفيفه باستخدام منفاخ هواء، بعد ذلك يصبح من المتاح تسجيل درجة حرارة المريض وتدفق الدم ونبض القلب ومعدل التنفس.

 

 

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