ابتكار صيني يحول النفايات البلاستيكية إلى وقود طيران

واعتمد فريق من جامعة فودان ومعهد شنغهاي للأبحاث المتقدمة على تقنية الهدرجة التحفيزية للبولي أوليفينات باستخدام محفز يجمع بين الكوبالت والنيكل، ما يتيح تحويل البلاستيك إلى هيدروكربونات سائلة مناسبة لإنتاج وقود الطائرات.
وأظهرت التجارب إنتاجًا للوقود السائل بنسبة 82.3%، مع كفاءة عالية في إنتاج المركبات الأساسية لوقود الطائرات. ويتميز الابتكار بانخفاض تكلفته مقارنة بالتقنيات السابقة، كما قد يقلل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 80% عند تشغيله بالطاقة المتجددة.
ولا تزال التقنية في مرحلة الاختبارات، إذ يعمل الباحثون على تطويرها تمهيدًا لاستخدامها تجاريًا على نطاق واسع.
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