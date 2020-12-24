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الخميس، 24-12-2020 02:48 م

ابتكار مادة تعالج شقوق شاشات الهواتف الذكية

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الوكيل الاخباري - يعمل فريق من الباحثين من كوريا الجنوبية على تطوير مادة قادرة على إصلاح الشقوق والرقائق.

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ووفقا لصحيفة "سيانس أليرت" العلمية، فإن باحثين من معهد كوريا للعلوم والتكنولوجيا تمكنوا من إنشاء بوليميد عديم اللون، والذي يعتبر بديلاً للزجاج الكلاسيكي الذي يغطي الشاشة.


وقال الباحثون "لقد تمكنا من تطوير مادة بوليميد عديمة اللون، يمكنها حل الخصائص الفيزيائية ومد عمر مواد البوليمر التالفة بشكل جذري".


واستخدم الباحثون زيت بذور الكتان لاختراق الشقوق المتكونة عند تكسر البوليمر، فعندما تتعرض المادة للهواء تتصلب وتساعد في استعادة المادة صفاتها بالكامل.

 

لا تزال بعيدة كل البعد عن إدخال مثل هذه التكنولوجيا في الأدوات، ولكن حسب الباحثين فالمادة لها مجالات كبيرة، إذ يمكن استخدام البوليمرات ليس فقط في الهواتف الذكية، ولكن أيضا على سبيل المثال في الملابس أوالألواح الشمسية، قائلين "نتوقع أن هذه البوليمرات ذاتية المعالجة عديمة اللون والمستجيبة للمحفزات المتعددة قد تُستخدم في النهاية على نطاق واسع في التطبيقات الخارجية، مثل شاشات العرض الشفافة أو المجالات ذات الصلة بصريًا للإلكترونيات المرنة".

سبوتنيك

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