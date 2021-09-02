ابتكار يخفف الخوف من رهاب الحقن في اسبانيا

الوكيل الإخباري - ابتكر ثلاثة طلاب في جامعة إسبانية، تصميماً جديداً يساعد الأشخاص الذين يخافون من الحقن في تجاوز مخاوفهم ويعد الخوف من الحقن رهاباً شائعاً في العالم، ويعتقد أن عدداً كبيراً من الأشخاص الذين يتجنبون التطعيم يفعلون ذلك لأنهم يخافون من الإبر.

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الآن، يعتقد طلاب جامعة جومي في إسبانيا أن اختراعهم الذي فاز هذا العام بجائزة مؤسسة جيمس دايسون الوطنية، سيساعد المرضى في التغلب على قلقهم.



ووفقاً لموقع «يورو ويكلي نيوز» الإخباري، يعتمد الاختراع الذي أطلق عليه الطلاب تسمية «بن سوفت» على إخفاء الإبر عن المرضى.



وكان المصمم خوان كارلوس قد قال في حديث مع موقع «اوميكرونو» الإسباني: «نريد تغيير مفهوم الحقن بشكل عام».



ويمتاز «بنسوفت» بشكل أسطواني يمكن تكييفه مع الحقن في الوريد أو العضل أو تحت الجلد وداخله، وهو يعمل أولاً على إخفاء الإبرة والمحقنة مع الدواء بداخلها، كما يمنع المريض من الشعور بوخز الإبرة بسبب انتشار عدد من العصي مستديرة الرؤوس حول الإبرة، تسمى مسامير.



وأوضح خوان كارلوس أن المسامير «تدلك المنطقة المحيطة من أجل خداع العقل».

المصدر - البيان