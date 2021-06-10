ابرز الطرق لاستخدام ميزة Breakout Rooms في مايكروسوفت تيمز

الوكيل الإخباري - يمكنك عمل مجموعة من الغرف المنفصلة Breakout Rooms في اجتماعات منصة مايكروسوفت تيمز حيث تضم هذه الغرف مجموعة من المشاركين ويتم فصلهم عن الاجتماع الرئيسي.

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ويسمح لك تطبيق مايكروسوفت تيمز بعمل 50 غرفة منفصلة داخل الاجتماع الواحد، ولا يوجد حد أقصى لأعضاء هذه الغرف.



ماهي Breakout Rooms:

تقدم هذه الغرف المنفصلة إمكانية تقسيم الاجتماع إلى مجموعة من الاجتماعات الصغيرة، وهي أشبه بامتلاك مجموعة من الغرف الصغيرة ضمن مساحة عمل كبيرة في شركتك.

وتمتلك هذه الغرف مجموعة متنوعة من الاستخدامات المفيدة بحسب نوع الاجتماع الذي تعقده أو نوع عملك الذي تستخدم مايكروسوفت تيمز من أجله.

وفي حال كنت معلمًا تقدم محاضرة لمجموعة من 100 طالب وترغب في تقسيمهم لفرق عمل صغيرة لحل بعض الاختبارات أو الأبحاث فإنك تستطيع توزيع هؤلاء التلاميذ في غرف صغيرة.



وتستطيع تفعيل هذه الخاصية من خلال اتباع الخطوات التالية:

1 - الضغط على صورتك الشخصية في تطبيق مايكروسوفت تيمز.

2 - التوجه إلى قائمة الإعدادات ومن ثم التوجه إلى الإعدادات العامة.

3 - تفعيل خاصية الاجتماعات الجديدة عبر مايكروسوفت تيمز.

4 - إعادة تشغيل التطبيق وجهاز الحاسب حتى تتأكد من تفعيل الخاصية.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

















