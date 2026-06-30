اّبل تطلق تحديثاً جديداً لساعة آبل الذكية watchOS 27

ويتضمن التحديث دمجاً أعمق للذكاء الاصطناعي عبر Siri AI لتنفيذ المهام مباشرة من الساعة، مثل الرسائل والموسيقى وتتبع اللياقة، مع تحسين التنقل عبر التاج الرقمي وإظهار تطبيقات مقترحة بدل الشبكة التقليدية.
كما أضافت أبل تحسينات في تتبع الصحة وميزة Workout Buddy، وإيماءة جديدة للتحكم بالساعة، إلى جانب تطوير اقتراحات التطبيقات داخل النظام.
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