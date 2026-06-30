الثلاثاء 2026-06-30 02:18 م

اّبل تطلق تحديثاً جديداً لساعة آبل الذكية watchOS 27

ثق
watchOS 27
 
الثلاثاء، 30-06-2026 12:08 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة اّبل عن تحديث نظام الساعة الذكية watchOS 27 مع تغيير جذري في الشاشة الرئيسية لأول مرة منذ سنوات، عبر "الشبكة الديناميكية للتطبيقات" التي تعرض التطبيقات الأكثر استخداماً والمقترحة من سيري مع إبراز المساعد الذكي في الواجهة.اضافة اعلان


ويتضمن التحديث دمجاً أعمق للذكاء الاصطناعي عبر Siri AI لتنفيذ المهام مباشرة من الساعة، مثل الرسائل والموسيقى وتتبع اللياقة، مع تحسين التنقل عبر التاج الرقمي وإظهار تطبيقات مقترحة بدل الشبكة التقليدية.

كما أضافت أبل تحسينات في تتبع الصحة وميزة Workout Buddy، وإيماءة جديدة للتحكم بالساعة، إلى جانب تطوير اقتراحات التطبيقات داخل النظام.
 
 


gnews

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