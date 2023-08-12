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السبت، 12-08-2023 03:37 م

ابل تطلق تحذير لمستخدمي آيفون من خطأ شائع اثناء النوم

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الوكيل الإخباري- حذرت شركة آبل مستخدمي آيفون من خطأ قد يكون قاتلاً يرتكبه الكثيرون أثناء النوم.

ويميل الكثيرون لوضع هواتفهم على الشحن خلال الليل وهم نيام. ومن الطبيعي جداً وضع هاتف آيفون على طاولة بجانب السرير لشحنه حتى تستيقظ مع بطارية ممتلئة لليوم التالي. لكن آبل حذرت من أنه لا يجب عليك النوم مع شحن هاتفك.

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ويأتي التنبيه في مذكرة سلامة رسمية تحذر مستخدمي آيفون من مخاطر التعرض لحريق أو صدمة كهربائية، أو إصابة أو تلف للهاتف والممتلكات الأخرى.

 

وهو أمر خطير بشكل خاص، إذا كان الهاتف مغطى، ولا يمكنه التهوية بشكل صحيح.


وقالت شركة آبل إن هذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل خطير. وكشفت الشركة عن قواعد يجب عدم تجاهلها: "لا تنام على الجهاز أو محول الطاقة أو الشاحن اللاسلكي، أو تضعه تحت بطانية أو وسادة أو تحت جسمك، عند توصيله بمصدر طاقة".

وأضافت آبل "احتفظ بجهاز آيفون ومحول الطاقة وأي شاحن لاسلكي في منطقة جيدة التهوية أثناء الاستخدام أو الشحن. توخي الحذر بشكل خاص إذا كنت تعاني من حالة جسدية تؤثر على قدرتك على اكتشاف الحرارة في الجسم".


ويتزايد خطر نشوب حريق إذا كنت تستخدم أجهزة شحن رخيصة تابعة لجهات خارجية، قد لا تكون لها نفس معايير السلامة مثل المقابس والكابلات الرسمية لشركة آبل. وكانت هناك العشرات من حالات الحرائق الناجمة عن كبلات أو محولات شحن غير آمنة، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.


وحذرت آبل من أن وجود سائل بالقرب من الشاحن يمكن أن يشكل خطراً شديداً. ونصحت شركة آبل بأن "استخدام الكابلات أو أجهزة الشحن التالفة أو الشحن عند وجود الرطوبة يمكن أن يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة أو تلف للهاتف".

 

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