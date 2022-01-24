اتبع هذه الطرق.. هكذا تتخلص من إدمانك على هاتفك المحمول

الوكيل الاخباري- بعد أن تحولت العلاقة بين الهواتف الذكية ومستخدميها إلى ما يشبه "الارتباط" التام وحتى "الإدمان، اقترح الخبراء إجراء تعديلات بسيطة على إعدادات الأجهزة لإضعاف هذا التأثير على الإنسان والتحرر من هاتفه ولو مؤقتا.



وتكمن أولى خطوات التخلص من "إدمان الهواتف" بمعرفة الوقت الذي تقضيه على جهازك، الذي تستطيع اكتشافه بالذهاب إلى قائمة الإعدادات ومن ثم اختيار "الرفاهية الرقمية والرقابة الأبوية"، بالنسبة للهواتف العاملة بنظام التشغيل "آندرويد".



أما بالنسبة لمستخدمي هواتف "آيفون"، فيجب عليهم فتح قائمة الإعدادات، ومن ثم "وقت الشاشة"، وبعدها "مشاهدة كافة النشاطات". وسيظهر رسم بياني عن نشاط المستخدم على الهاتف، ومتوسط الوقت اليومي الذي يقضيه على التطبيقات، والمرات التي فتح بها الهاتف.



إلا أن شركة "أبل" وضعت في هواتف "آيفون" ميزة من شأنها وضع قيود على استخدام الجهاز إلا عند الضرورة، ويمكن تفعيل هذه الميزة باتباع التالي:



- من قائمة "الإعدادات" اختر "زمن الشاشة"، ومن ثم "تفعيل زمن الشاشة".



- اختر "متابعة" وانقر "هاتفي".



- انقر على "إيقاف" أو Downtime، ومن ثم "تخطيط"، ليتاح خيار انتقاء الزمن المراد.



- يمكن اختيار "كل يوم" أو "تعديل الأيام"، وضبط أوقات البدء والإغلاق.



وبفضل تفعيل هذه الميزة، ستتوفر فقط المكالمات والرسائل والتطبيقات التي تختار السماح بها أثناء فترة التوقف.

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المصدر: العربية