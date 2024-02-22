اجراء كبير مرتقب من واتس آب لجميع المستخدمين

الوكيل الإخباري- تعمل شركة "واتس آب" على تعزيز الخصوصية عبر تطبيقها، حيث سيكون من المستحيل قريبا التقاط لقطة شاشة لصور الملف الشخصي لأي مستخدم، ما قد يمنع إمكانية انتحال شخصيته أو مضايقته.



وفي عام 2019، قام تطبيق "واتس آب" بتعطيل القدرة على تنزيل صور الملفات الشخصية للمستخدمين على المنصة. ولكن منذ ذلك الحين، أصبح الحل السهل هو التقاط لقطة شاشة (screenshot) لها. وهذا يعني أنه يمكن استخدام الصور دون موافقة صاحبها، ربما لأغراض ضارة عن طريق إنشاء ملف تعريف مزيف، أو مشاركتها دون إذن.

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ومع ذلك، لم يعد الإصدار التجريبي الأخير من "واتس آب" لنظام "أندرويد" يسمح بالتقاط لقطات شاشة للملف الشخصي للمستخدمين الآخرين.



وبدلا من ذلك، تظهر شاشة سوداء ورسالة تفيد "لا يمكن التقاط لقطة شاشة بسبب قيود التطبيق".



وتعمل هذه الوظيفة الجديدة على إزالة الثغرة السابقة، على الرغم من أنه ما يزال بالإمكان التقاط صورة للملف الشخصي لأي مستخدم بواسطة كاميرا هاتف آخر.

وتم رصد التحديث بواسطة فريق موقع WABetaInfo والذي كتب: "في رأينا، قدم واتس آب هذه الميزة لتعزيز خصوصية المستخدم من خلال توفير طبقة حماية إضافية ضد الوصول غير المصرح به ومشاركة صور الملف الشخصي".



وغالبا ما تكون صور الملف الشخصي عبارة عن صور شخصية قد لا يرغب المستخدمون في مشاركتها أو حفظها بواسطة الآخرين دون موافقتهم.



ومن خلال السماح للمستخدمين بحظر لقطات الشاشة لصور ملفاتهم الشخصية، يمنح "واتس آب" المستخدمين مزيدا من التحكم في خصوصيتهم ويضمن عدم مشاركة صورهم أو تخزينها دون إذن.



وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر فقط من بدء فريق "واتس آب" في الاختبار التجريبي لوظيفة خصوصية أخرى متعلقة بالملف الشخصي، وهي القدرة على مشاركة صور الملفات الشخصية وأسماء المستخدمين المختلفة مع أشخاص معينين.

ويمكن لمستخدمي "واتس آب" بالفعل إخفاء صورة ملفهم الشخصي عن الأشخاص الذين ليسوا على قائمة جهات الاتصال.



روسيا اليوم