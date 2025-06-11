احتجاج يتحول إلى سرقة.. متجر أبل في لوس أنجلوس ضحية الشغب - فيديو

الوكيل الإخباري- شهدت مدينة لوس أنجلوس الأميركية موجة من أعمال الشغب، تخللت احتجاجات اندلعت مؤخرًا، حيث أقدم محتجون على تكسير واجهات عدد من المحال التجارية واقتحامها، تبعها عمليات نهب وسرقة.

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ووثّقت مقاطع مصورة نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحظات اقتحام متاجر في مناطق متفرقة من المدينة، وسط حالة من الفوضى والتوتر الأمني، ما استدعى تدخل قوات الشرطة التي طوقت بعض المواقع وعملت على تفريق المتجمهرين.



ولم تُعلن السلطات بعد عن حصيلة رسمية للخسائر أو عدد المعتقلين، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد هوية المتورطين في عمليات التخريب والسرقة.