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الأربعاء، 25-11-2020 09:51 ص

احتفظ بالبطاقات الائتمانية بعيداً عن هاتف ايفون 12

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الوكيل الاخباري- يمتاز هاتف "آيفون 12" الجديد بوجود ثلاثة قضبان مغناطيسية صغيرة مختفية تحت الغطاء الخلفي للهاتف الذكي، وتعمل هذه القضبان على توجيه الشاحن اللاسلكي "Magsafe" الاختياري بسهولة وبدقة على الجانب الخلفي للجهاز.

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وأكدت "آبل" أنه على الرغم من أن هذه القضبان المغناطيسية صغيرة، إلا أنها قوية جدا، ولذلك تنصح الشركة الأميركية بعدم تقريب البطاقات البنكية والبطاقات الائتمانية المزودة بشرائح ممغنطة وبطاقات الدخول أو بطاقات الهوية وكذلك جوازات السفر وميداليات المفاتيح، التي تشتمل على بطاقة "RFID"، من القضبان المغناطيسية، وإلا فإنها قد تتعرض للضرر.



ويجب على المستخدم إخراج البطاقات من حافظة هاتف "آيفون 12" الجديد قبل عملية الشحن على الأقل، إذا كان يستعمل مثل هذه الحافظات ويضع البطاقات بداخلها، نظراً لأن عملية الشحن الكهرومغناطيسي بواسطة الحث الكهربائي قد تشكل خطورة على الشرائح الممغنطة ووسائط البيانات الأخرى.

 

 

المصدر: الاقتصاد 


 




 

 


 

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