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السبت، 24-07-2021 12:44 م

احتكار آبل للتطبيقات عبر متجرها

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الوكيل الإخباري - تحذير آبل لن يكون كافيًا بالنسبة لنائب رئيس المفوضية الأوروبية. حيث أن “Vestager” تعمل منذ عام 2020 على تطبيق مجموعة من القوانين لإدارة الأسواق الإلكترونية Digital Markets Act (DMA)، والهدف الرئيسي لها هو مجابهة أبل بشكل خاص، والاحتكار التكنولوجي بشكل عام.

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وتهدف قوانين DMA الجديدة إلى إجبار أبل على إتاحة تنصيب التطبيقات والألعاب من مصادر خارجية للمستخدمين الذين يريدون ذلك، وهي عملية تعرف باسم side-loading، وكما نعلم، مستخدمي أندرويد يمتلكون هذه الميزة منذ بداية النظام تقريبًا.

 

وينتج عن هذا جعل ملّاك الآيفون والآيباد قادرين بشكل افتراضي على تحميل التطبيقات من متاجر تطبيقات خارجية -مثل APKMirror عند مستخدمي أندرويد- وأيضًا إمكانية تحميل التطبيقات والألعاب مباشرةً عبر الإنترنت، أو حتى مشاركتها بين بعضهم البعض وإرسالها واستقبالها.


ومن ناحيته، تيم كوك، الرئيس التنفيذي لأبل، قد رفض الأمر بشكل قاطع. حيث صرح في يونيو الماضي مؤكدًا أن هذه الخاصية ستقضي على الأمان والخصوصية في هواتف آيفون وأجهزة آيباد. ومن ناحيتها أكدت “Vestager” على أهمية الأمان والخصوصية، لكنها أيضًا أكدت أن الأمرين ليسا مرتبطين ببعضهم البعض بهذا الشكل.

 

والرؤية الأمثل في الوقت الحالي هي لتحويل نظام iOS لشكل مشابه لنظام أندرويد، حيث يتوفر متجر بلاي ستور الآمن ويُتاح للجميع، لكن المستخدمين يكون عندهم أيضًا القدرة على التحميل من خارج المتجر أو من أي وسيلة أخرى.

 

وحتى الآن كل ما تريده Margrethe Vestager ليس إلا مقترح، ويجب أن يمر على عدد كبير من الدول وصناع القرار لكي يتم الموافقة عليه وتطبيقه، وهذا في عدد كبير من البلدان العربية، ناهيك عن أن القصة كلها أوروبية وقد لا تمسنا كعرب أو تمس القارة الأمريكية! لكن لعلها نواة لكسر هذا الاحتكار من أبل.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 








 




 

 


 

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