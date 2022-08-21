احذرها..عادات خاطئة تدمر اللاب توب في لحظات

الوكيل الإخباري - يتجاهل الكثير من المستخدمين عدد من العوامل التي تؤثر على كفاءة وسلامة اللاب توب، وعلى الرغم من تركيز البعض على العوامل الداخلية الخاصة بمكونات اللاب توب وغيرها إلا أنه يجب في نفس الوقت الاهتمام بشدة بجميع العوامل الداخلية والخارجية ، حتى يمكن المحافظة على اللاب توب مع عمر استخدام أطول.





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وبحسب مجلة PCMag فإن هناك عدد من الأشياء التي لا يتم الاهتمام بها عند استخدام أجهزة اللاب توب، والتي يكون لها بالغ الأثر على سلامة اللاب توب، وطول العمر الافتراضي الخاص به، كما أن تجاهلها قد يؤدي لتدمير اللاب توب في لحظات، وليس فقط التأثير عليه.





تجاهل سخونة اللاب توب

وتعد الحرارة هي العدو اللدود لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب، حيث ينتج عن السخون الشديدة تباطأ المعالج، حتى يصل لمرحلة الإغلاق تمامًا، بالإضافة إلى تقليل العمر الافتراضي للمعالج والمراوح والبطارية، ويجب التأكد من وجود تدفق هواء مناسب ، مع وجود عدد كافٍ من الفتحات والمراوح للحفاظ على تدفق الهواء البارد عبر المكونات، كما يجب حفظه بعيدًا عن الأماكن التي تحبس الحرارة.

تجاهل زيادة التيار الكهربائي

يستهلك اللاب توب قدرًا كبيرًا من الطاقة ، وهو عرضة للتلف من زيادة الطاقة وهي الزيادات الصغيرة والمؤقتة في الجهد الذي يمر عبر التيار الكهربي، كما يمكن أن يحدث ذلك بعد انقطاع التيار الكهربائي ، أو من تشغيل جهاز آخر عالي الطاقة في منزلك ، أو بسبب شبكة طاقة غير موثوقة لديك ربما في المنطقة التي تسكن بها، وتأكد من استبدال مصدر الطاقة داخل جهازاللاب توب كل 3 إلى 5 سنوات، لحمايتك من زيادات التيار الصغيرة.

شد الكابلات والمنافذ

على الرغم من أن إتلاف منفذ أو كابل USB ليس في خطورة سوء التعامل مع محول الطاقة ، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يتسبب في تلف اللاب توب ، ويجب عدم اجبار الكابلات في المنافذ، حي إذا تركت شيئًا موصولًا بالكهرباء ، فاحرص على عدم ثنيه، حيث إذا كنت تقوم بالقيام بانحناءات حادة للخلف وللأمام ، فمن المرجح أن تقطع الاتصال بالداخل ، مما قد يجعل الكابل صعبًا أو عديم الفائدة.



تصفح مواقع الويب الغير موثوقة بدون حماية

لا ينبغي أن تكون الحماية الوحيدة من البرمجيات الخبيثة، حتى المواقع العادية يمكن أن تصاب ببرامج ضارة ، مما يؤدي إلى تمرير هذه المشاكل إليك ،وستحتاج إلى استخدام برنامج مكافحة الفيروسات على جهازك، كما يفضل استخدام ميزة Windows Defender من مايكروسوفت.

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