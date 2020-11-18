احذرها.. 3 ميزات بـ واتساب تعرضك للاختراق لا تستخدمها

الوكيل الإخباري _ على الرغم من الميزات العديدة التي يستمر بطرحها لمستخدميه الا ان تطبيف التراسل الشهير واتساب قد لا يكون تطبيق التراسل الأكثر أمنا كما تعتقد، فيما يلي نستعرض إليك ثلاث ميزات بـ"واتساب"، يمكن أن تكون خطيرة وتعرض جهازك للاختراق:



1- رسائل التدمير الذاتي:

أضاف واتساب مؤخرا ميزة الرسائل المختفية، والتي تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل يتم حذفها تلقائيًا بعد فترة زمنية معينة، على الرغم من أن هذه الميزة تبدو آمنة، إلا أنها ليست مؤمنة بدرجة عالية كما تعتقد ، وذلك لانه يمكن لأي شخص التقاط لقطة شاشة لرسالتك قبل حذفها، كما يزال من الممكن عرض معاينة الرسالة في الإشعارات حتى يتم فتح التطبيق، وإذا تم إعادة توجيه رسالتك، فقد يظل نص التدمير الذاتي المعاد توجيهه في الدردشة الجديدة ولن يتم حذفها.

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2- حفظ الصور تلقائيًا:

يقوم تطبيق واتساب افتراضيا بحفظ الصور ومقاطع الفيديو التي يتم إرسالها في الدردشات تلقائيا إلى معرض هاتفك، ومع ذلك هذه ليست فكرة جيدة، حيث من الممكن أن يستغل المتسللون هذه الصور مثل "حصان طروادة" وإرفاق رموز ضمن ملفات الوسائط تلك للتحكم بجهازك والتجسس عليك.



3- عمل نسخة احتياطية من رسائل واتساب على iCloud:

للأسف، لا يمكن لخيار النسخ الاحتياطي على سحابة التخزين التابعة لشركة أبل iCloud من واتساب أن يوفر تشفيرًا كاملا لرسائل المنصة، لأنه بمجرد نقل الدردشات إلى منصة التخزين السحابي، تصبح من مسئولية عملاقة التقنية الأمريكية، ولم تعد مسئولية تخص تطبيق التراسل.



حتى إذا تم تشفير المحادثات داخل تطبيق واتساب، وقمت بعمل نسخة احتياطية من محادثات واتساب المخزنة على iCloud فسيتم فك تشفير الدردشات، وقد يتمكن الهاكرز من اختراق سحابة التخزين ورؤية تلك الدردشات المحفوظة، وتظل هذه العملية غير آمنة.



المصدر : صدى البلد

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