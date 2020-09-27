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الأحد، 27-09-2020 11:29 ص

احذرها.. 5 علامات تؤكد تعرضك للاختراق على فيسبوك

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الوكيل الإخباري _ يعد اختراق حساب الــ فيسبوك من اكثر من المشاكل التي يواجهها المستخدمين ، وفي الكثير من الاحيان لا يستطيع هؤلاء المستخدمين تحديد أو معرفة أنهم مخترقين بالفعل. 


وقد كشفت احدى الشركات الألمانية للاستشارات التكنولوجية علامات أكيدة تدل على أن هذا المستخدم أو غيره يتعرض للاختراق في الوقت الحالي ، تعرف عليها :

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1- ظهور مشاركات على صفحتك لم تقم بها 
وقد تكون من المستخدمين الذين لا يتفاعلون على موقع فيسبوك باستمرار، ولكنك قد تجد مشاركات على صفحتك لم تقم بمشاركتها، وقبول صداقة آخرين، وإعجاب لصفحات أخرى لم تقم بالإعجاب بها، بالإضافة إلى تغير في قائمة الأصدقاء لديك . 

2- تسجيل دخول على حساب فيسبوك من مكان غير معتاد 
وقد تجد لديك رسالة ما على هاتفك بأنك قد قمت بالدخول على حسابك على فيسبوك من مكان أو موقع مجهول بالنسبة إليك أو عادة لا تتردد عليه، في هذه الحالة يجب أن تعلم أنك مخترق بالفعل، وأنه يجب عليك تسجيل أنك لست الشخص الذى قام بالدخول ثم تغيير كلمة السر في الحال. 

3- إعلانات كثيرة غير معروف المصدر 
ويتلقى الكثير من المستخدمين الذين تم اختراقهم؛ العديد من الإعلانات الغريبة والغير معروفة المصدر بالنسبة لهم، وعند الدخول على أى اعلانات من هذه الإعلانات الغير معروفة تتم سرقة كل بياناتك الشخصية الأخرى. 

4- عدم القدرة على تسجيل الدخول 
وعند قيامك بتسجيل الدخول رغم كتابة الإيميل أو رقم الهاتف بشكل صحيح وكذلك كلمة السر ، فمن المؤكد أنك أصبحت ضحية للاختراق على فيسبوك، ويجب عليك التبليغ ثم تغيير كلمة السر. 

5- متابعة كثير من الأشخاص المجهولين بالنسبة لك 
وقد يتفاجئ البعض عند اكتشافهم أنهم يتابعون الكثير من الحسابات أو الاشخاص الذين لم يقرروا متابعتهم أو لم يعروفوهم من الأساس، ومعظم هذه الحسابات من الممكن أن تكون مملوكة لهاكرز او مخترقين متخصصين وعند الدخول على أحد هذه الصفحات يتم كل تسجيل بياناتك الشخصية.  

المصدر : صدى البلد

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