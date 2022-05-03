احذروا اللحظة الأخيرة .. مايكروسوفت تحذر من هذا المتصفح !

الوكيل الإخباري-طلبت شركة "مايكروسوفت" من جميع الشركات والأشخاص الذين مازالوا يستخدمون متصفح إنترنت إكسبلورر، بنقل أعمالهم إلى متصفح آخر حديث وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة، أي 15 يونيو 2022، وهو تاريخ إحالة المتصفح على التقاعد رسميا.



ويقول الكاتب المختص بالشؤون التكنولوجية، آلان القارح، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن شركة "مايكروسوفت" قامت منذ فترة ليست بالقصيرة، بتطوير متصفّح بديل يُدعي "مايكروسوفت إيدج"، إلا أن ذلك لم يمنع العديد من الشركات والأشخاص من استخدام "المتصفح العجوز" إنترنت إكسبلورر.

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سكاي نيوز

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