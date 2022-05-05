احذر فتح هذه الرسائل الثلاث عبر واتساب

الوكيل الإخباري - يستهدف مخترقون ومحتالون تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب"، الأمر الذي يُربك مستخدمي التطبيق، لذا فإن اكتشاف العلامات التحذيرية التي تدل على وجود رسائل خطيرة يُساهم في التقليل من أي مخاطر محتملة قد يتعرض له المستخدمون.

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وقال أخصائي الأمن في شركة كومباريتيك للتكنولوجيا، برايان هيغينز، إن رسائل الاحتيال غالباً ما تأتي من أرقام مجهولة موضحا أن تلك الرسائل عادة ما تأتي على شكل رسائل رسمية تدعي تقديم دعم تقني لمشكلة مزيفة، أو رسائل تدعي أن المستخدم فاز بجائزة ما.



احذر فتح هذه الرسائل الثلاث:



1- قم بحذف الرسائل الواردة من جهات اتصال غير معروفة تحاول حثك على التفاعل، خاصة إذا كانت تستخدم لغة ركيكة أو قواعد لغوية خاطئة، لأنها عادة تكون مترجمة من لغات أخرى إلى لغتك الأم عبر مترجم "غوغل".



وينطبق الأمر نفسه على الرسائل الواردة من جهات اتصال معروفة ولكنها تبدو مختلفة عن المعتاد.



2- عدم التفاعل مع الرسائل ذات العروض غير المرغوب فيها مثل الهدايا المجانية أو الحسومات، حتى لو بدا أنها تأتي من علامة تجارية مرموقة خاصة إذا طلبوا منك تقديم تفاصيل شخصية.



3- تجنب الرد على أي رسائل تتضمن روابط قابلة للنقر لم تكن تتوقع تلقيها، وفي حال فحص الرابط، فيمكنك كتابته يدوياً في متصفح آخر.



وقد يستخدم المهاجمون أحرفًا خاصة في الرسالة لإخفاء رابط ضار يبدو للوهلة الأولى كموقع مألوف أو حسن السمعة. ( العربية)

