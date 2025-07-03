احذر في موجة الحر.. آبل تُطلق تنبيهاً عاجلاً بشأن شحن الهواتف

الوكيل الإخباري- وسط موجة حر خانقة تضرب بريطانيا، حذّرت شركة آبل مستخدمي أجهزتها من شحن الهواتف تحت الوسادة أثناء النوم، لما قد يسببه ذلك من ارتفاع مفرط في الحرارة قد يؤدي إلى حرائق أو صدمات كهربائية.

اضافة اعلان



وأوضحت آبل عبر موقعها الرسمي أن وضع الهاتف أو الشاحن تحت البطانيات أو الوسائد يعيق التهوية ويضاعف خطر الاشتعال، خصوصًا مع تراكم الأتربة في منفذ الشحن، ما قد يسبب تماسًا كهربائيًا خطيرًا.



وسلطت تقارير الضوء على حوادث وقعت بالفعل، مثل احتراق منزل في غلاسكو بسبب شاحن تُرك قرب السرير، ما دفع الضحية للتحذير من مخاطر تجاهل قواعد الأمان.



وأكد خبراء، بينهم لوري بولارد من شركة Firechief Global، أن الشحن الليلي المطوّل خطر على بطاريات الليثيوم أيون، خاصة في حال تعطل أنظمة الحماية. ونصحوا بشحن الهواتف على أسطح صلبة بعيدًا عن الأقمشة القابلة للاشتعال، وعدم ترك الأجهزة موصولة بالكهرباء لفترات طويلة.



كما أشار مختصون في النوم إلى أن وجود الهاتف قرب السرير، حتى دون شحن، يؤثر سلبًا على جودة النوم بسبب الإشعارات وإضاءة الشاشة. وتنصح خبيرة النوم آنا بريتو بترك الأجهزة خارج غرفة النوم قبل ساعة من النوم لتحسين الراحة.



في الختام، نصح خبراء بصيانة البطارية بالشحن بين 20% و80% فقط، وتجنّب تركها تفرغ تمامًا أو تبقى مشحونة طوال الليل.