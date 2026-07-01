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احذر قبل اللعب.. حملات احتيال مرتبطة بـ GTA 6

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تعبيرية
 
الأربعاء، 01-07-2026 11:29 ص
الوكيل الإخباري-   حذّر خبراء أمن سيبراني من حملات احتيال إلكتروني واسعة تستغل الترقب لإطلاق لعبة «GTA 6»، بهدف سرقة بيانات المستخدمين وأموالهم باستخدام أساليب متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.اضافة اعلان


وأوضح تقرير صادر عن شركتي Malwarebytes وNordVPN أن قراصنة ينشئون مواقع مزيفة تحاكي هوية شركة Rockstar Games، لخداع المستخدمين بعروض وهمية لبيع “مفاتيح تجريبية” أو إتاحة وصول مبكر للعبة مقابل تحويلات بعملات رقمية.

كما قد تتضمن بعض هذه المواقع برمجيات خبيثة تتيح للمهاجمين السيطرة على الأجهزة وسرقة البيانات الشخصية وبيعها لاحقًا عبر منصات غير قانونية في «الدارك ويب».

ودعا الخبراء إلى تجنب أي عروض غير رسمية مرتبطة باللعبة، وعدم إدخال أي بيانات مالية أو شخصية عبر روابط غير موثوقة.
 
 


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