احذر قبل اللعب.. حملات احتيال مرتبطة بـ GTA 6

وأوضح تقرير صادر عن شركتي Malwarebytes وNordVPN أن قراصنة ينشئون مواقع مزيفة تحاكي هوية شركة Rockstar Games، لخداع المستخدمين بعروض وهمية لبيع “مفاتيح تجريبية” أو إتاحة وصول مبكر للعبة مقابل تحويلات بعملات رقمية.
كما قد تتضمن بعض هذه المواقع برمجيات خبيثة تتيح للمهاجمين السيطرة على الأجهزة وسرقة البيانات الشخصية وبيعها لاحقًا عبر منصات غير قانونية في «الدارك ويب».
ودعا الخبراء إلى تجنب أي عروض غير رسمية مرتبطة باللعبة، وعدم إدخال أي بيانات مالية أو شخصية عبر روابط غير موثوقة.
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