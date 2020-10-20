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الثلاثاء، 20-10-2020 04:22 م

احذر من توثيق الأسماء بهذه الطريقة في سجل الهاتف!

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الوكيل الاخباري - يعتبر الهاتف الذكي أداة يعتمد عليها الكثيرون اليوم لحفظ مختلف أنواع البيانات والمعلومات الشخصية وغير الشخصية، لذا يجب الانتباه لعدة قواعد مهمة أثناء استعماله.

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وفي ذات السياق قال رئيس فرع الحماية في اتحاد المحامين بموسكو: "الهاتف الذكي يعتبر أداة تتجمع فيها البيانات الشخصية عن العديد من المستخدمين اليوم، وهذه الأداة عرضة للضياع أو السرقة، لذا يجب مراعاة عدة قواعد عند حفظ المعلومات في هذه الأجهزة".


وأضاف: "على سبيل المثال فإن مستخدم الهاتف يجب ألّا يحفظ أرقام أقاربه أو أفراد أسرته في سجل الهاتف مرفقة بعبارات (أبي) أو (أمي) أو (أخي)... ، ففي حال فقدان الهاتف أو سرقته قد يتمكن من حصل عليه من استغلال هذه المعلومات ليتواصل مع هؤلاء الأشخاص ويستغلهم لأغراض شخصية منتحلا صفة صاحب الهاتف".

 

وأشار إلى أن المحتالين أو سارقي الهواتف عادة ما يلجأون إلى سجل الهاتف المفقود ويجدون فيه اسم شخص مقرب من صاحب الهاتف ويرسلون له رسالة يطلبون فيها تحويل الأموال لشخص معين سيتواصل معهم، وهذا الشخص عادة هو المحتال نفسه.


وشدد على ضرورة عدم حفظ البيانات المهمة في سجلات الهاتف أيضا، مثل كلمات أو رموز المرور المتعلقة بالبطاقات والحسابات المصرفية، ففي حال ضياع الهاتف قد تستغل هذه البيانات من قبل المحتالين أيضا.

 

روسيا اليوم

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