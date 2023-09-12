احذر.. هذه الخدعة باستخدام الذكاء الاصطناعي قد تكلفك مدخراتك

الوكيل الاخباري - يُمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تسهم في تنامي عمليات الاحتيال المالي، وذلك مع التطور الواسع الذي تشهده تلك التطبيقات، وبسبب القدرة التي يُمكن أن تتمتع بها في تحليل البيانات واتخاذ قرارات معقدة بشكل أسرع وأكثر دقة من البشر.. فكيف يحدث ذلك؟



حذر عديد من المختصين في عالم المال والأعمال وكذلك في "الذكاء الاصطناعي" من أدوات وخدع يتمكن المحتالون من النفاذ من خلالها لإتمام مهمتهم الاحتيالية بنجاح باستخدام تطبيقات الـ AI ومن بينها تطبيقات تزييف وتقليد الأصوات، وكذلك تقنيات التزييف العميق Deepfake.





يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد بيانات زائفة بشكل مقنع، ما يجعل من الصعب اكتشاف الاحتيال. على سبيل المثال، تزوير البيانات المالية أو الهوية، والتي يتم بناءً عليها تنفيذ عمليات احتيالية واسعة.





الأمر الذي يخلق مخاطر مالية مستحدثة يتعين معها على الجهات المالية والمؤسسات الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أيضاً للكشف عن الاحتيال المالي ومحاربته.





يتطلب ذلك أيضاً استخدام تقنيات تحليل البيانات المتقدمة والرصد المستمر للأنشطة المالية المشبوهة وتحسين استراتيجيات الأمان للتصدي للتهديدات المتزايدة.





نصائح كي لا تسقط فريسة للاحتيال المالي





ويحدد الناطور لدى حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" عدداً من النصائح التي يُمكن من خلالها تفادي السقوط في فخ الاحتيال المالي باستخدام تطبيقات الـ Deepfake، على النحو التالي:





التأكد من هوية أي شخص يتم التواصل معه، بما في ذلك المدير في العمل أو خدمة العملاء في البنوك أو غير ذلك.

طلب توثيق مكتوب عبر البريد الإلكتروني حال طلب المتصل تحويل أو توريد أموال. لا سيما وأنه عادة ما لا يتم طلب تحويل الأموال عبر تطبيقات التواصل، ويكون ذلك في الشركات عادة من خلال الخطابات المكتوبة أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي للشركات، والذي يعتد به كوثيقة قانونية.

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التأكد من أن أية جهة رسمية أو شركة لن تطلب من المستخدم أو العميل أرقاماً سرية أو بيانات تحويلات مصرفية. وبالتالي يتعين الانتباه لعدم مشاركة تلك الأرقام والبيانات.



عدم التفاعل مع أية رسائل بإعادة تعيين كلمة السر سواء للبريد الإلكتروني وأي منصات أخرى.



عدم الضغط على أي روابط دون التأكد من سلامتها.



ويوضح أن هناك مواقع تستخدم الذكاء الاصطناعي في برمجة صفحات شبيهة بصفحات تسجيل الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن من خلال تلك المواقع سرقة بيانات أو كلمات السر أو بطاقات الاعتماد والدخول لأجهزة الكمبيوتر والسطو على الأرقام المصرفية.

سكاي نيوز