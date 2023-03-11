احصل على نسخة 'غرامارلي' المدعمة بالذكاء الاصطناعي بهذه الطريقة

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السبت، 11-03-2023 03:51 م

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الوكيل الإخباري - أعلنت Grammarly، واحدة من أفضل الأدوات لتدقيق وتصحيح النصوص باللغة الإنجليزية، عن ميزة جديدة مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي تحت مسمى "GrammarlyGo".

وستسمح هذه الميزة الجديدة بدمج الذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز خدماتها لجميع المستخدمين.

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وبطريقة مشابهة لعمل "شات جي بي تي"، ستوفر GrammarlyGo للكتاب القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة عملهم وتحسين جودته.
وبحسب بيان من الشركة، سيتضمن GrammarlyGo خيارات صوتية مخصصة لقراءة النص بصوت عالٍ، كما يستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتيسير جلسات العصف الذهني مع المستخدمين.

 

وقالت Grammarly في منشور رسمي: "سيقدم بشكل فريد اقتراحات ذات صلة ويدرك السياق والتصميم الشخصي للعلامة التجارية، مع الالتزام بفلسفتنا في التعلم الآلي المعزز للمساعدة في الحفاظ على تجربة العملاء". وأضافت أن "GrammarlyGo ستمكن العملاء من توفير الوقت وتعزيز إبداعهم وإنجاز المزيد".

 

 

كيف الحصول على الميزة؟
يذكر أنه سيتم توفير الإصدار التجريبي من GrammarlyGo لعملاء Grammarly Premium و Business و Education اعتباراً من أبريل (نيسان).


بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن مستخدمو النسخة المجانية في أمريكا وكندا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وألمانيا وبولندا وأوكرانيا من الوصول إلى الميزة قبل مناطق أخرى.
كما يمكن للمطورين المهتمين باستخدام "غرامرلي غو" داخل "SDK محرر نصوص غرامرلي" التقدم بطلب الوصول إلى الإصدار التجريبي (beta) بدءاً من أبريل.

 

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