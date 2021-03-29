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الإثنين، 29-03-2021 02:29 م

اختبار فعالية أساور اللياقة البدنية في منع تفشي العدوى في موسكو

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الوكيل الاخباري - تستعد موسكو لإطلاق اختبار تجريبي لمشروع يعتمد على قياس درجة حرارة الأشخاص دون لمسهم من خلال استخدام أساور اللياقة البدنية.

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وبحسب ما صرح مركز الخدمة الصحفية لقسم ريادة الأعمال والابتكارات في المدينة، فإن التجارب الأولى ستتم على هذه التقنية في المدرسة رقم 1239.


وسيتم استخدام جهاز يوضع لاحقا في الأماكن المزدحمة ليقوم بجمع بيانات من جميع الأساور التي تقع في دائرة نصف قطرها 50 مترا، وذلك من خلال تقنية البلوتوث.


ليتم بعدها إرسال هذه البيانات والمعلومات إلى مركز تلقي المعلومات الذي سيقوم بإصدار إشعار للشخص الذي يعاني من ارتفاع الحرارة.


وأشار أليكسي فورسين، رئيس قسم ريادة الأعمال والتنمية المبتكرة، إلى أنه تم بالفعل اختبار أكثر من 50 ابتكارا في إطار البرنامج، ويتم الآن اختبار أكثر من 40 ابتكارا.


هذا وتنفذ حكومة موسكو برنامج اختبار تجريبيا للحلول المبتكرة منذ عام 2019، حيث يتاح للشركات الناشئة والشركات القائمة على المعرفة الفرصة لاختبار منتجاتها في مواقع حضرية أو تجارية مناسبة وبالتالي تقييم القدرة التنافسية وآفاق تطوراتها وتحسينها قبل إطلاقها في السوق بفضل ردود الفعل من المستهلكين.

 

سبوتنيك

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