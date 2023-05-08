'اختراق تويتر' يتيح استعادة علامة التوثيق الزرقاء!

الوكيل الإخباري - في الشهر الماضي، قام مئات الآلاف من مستخدمي "تويتر" حول العالم بتسجيل الدخول ليجدوا أن علامات التوثيق الزرقاء القديمة أزيلت من حساباتهم كجزء من أحدث تعديل أجراها ايلون ماسك.

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وقبل استحواذ موسك، تم استخدام العلامات الزرقاء لإعلام الناس بأن حساب المصلحة العامة كان صحيحا.



ومع ذلك، فإنهم يشيرون الآن ببساطة إلى أن الحساب يدفع ما يصل إلى 11 جنيها إسترلينيا شهريا لخدمة الاشتراك في Twitter Blue.



وإذا كان لديك علامة زرقاء قديمة وفقدتها في ملفك الشخصي، فسيسعدك أن تسمع أن هناك اختراقا مخادعا لإعادتها.



ومع ذلك، هناك مشكلة - سيستمر التغيير فقط حتى تقوم بتحديث التطبيق، وعند هذه النقطة سيتعين عليك التلويح وداعا للعلامة الزرقاء مرة أخرى.



ولاستعادة العلامة الزرقاء الخاصة بك، افتح تطبيق "تويتر" على هاتفك الذكي أو إصدار سطح المكتب من التطبيق. وسجّل الدخول وانتقل إلى ملفك الشخصي.



انقر أو اضغط على "تحرير ملف التعريف"، ثم حفظ (لا تحتاج في الواقع إلى إجراء أي تغييرات على ملف التعريف الخاص بك).



وسترى علامة التوثيق الزرقاء القديمة الخاصة بك تعود إلى ملفك الشخصي!.

ومع ذلك، هناك مشكلة - بمجرد تحديث التطبيق أو صفحة الويب، ستختفي العلامة الزرقاء مرة أخرى.



واكتشف العديد من المستخدمين الاختراق وقاموا بتغريد النتائج التي توصلوا إليها.



وبموجب نظام التوثيق الأزرق الأصلي، كان لدى "تويتر" ما يقرب من 400 ألف مستخدم تم التحقق منهم، بما في ذلك ممثلو هوليوود ونجوم الرياضيون وكذلك الصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان والوكالات العامة.



ولكن الآن يمكن لأي شخص شراء اشتراك Twitter Blue، ولم يعد هذا يعني أن المستخدم قد تم التحقق منه - بخلاف تأكيد رقم الهاتف.



وبالإضافة إلى العلامة الزرقاء، تعد الخدمة بعدد من الميزات بما في ذلك القدرة على جعل المزيد من الأشخاص يشاهدون تغريداتهم.



وعندما تم طرح Twitter Blue لأول مرة في نوفمبر، سارع المستخدمون إلى الاستفادة من فرصة شراء رمز الأصالة هذا بشكل أساسي.



وغمرت المنصة الحسابات التي تنتحل شخصية المشاهير والشركات، بما في ذلك موسك نفسه.



وأجبر هذا ثاني أغنى رجل في العالم على وقف عملية التحقق، ولكن ليس قبل أن يسحب المعلنون القلقون عقودهم.



وتمت إعادة إطلاق Twitter Blue في الشهر التالي، مع أنظمة جديدة للإشارة إلى أنواع مختلفة من الحسابات التي تم التحقق منها للمساعدة على إبقاء الجهات الفاعلة السيئة تحت المراقبة.



وفي ذلك الوقت، لم يتطلب الأمر من المنظمات التي لديها علامات اختيار قديمة أن تدفع مقابل خدمة الاشتراك من أجل الاحتفاظ بها، ولكن هذا لم يعد هو الحال.

روسيا اليوم

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