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السبت، 23-10-2021 01:12 م

اختراق مجموعة هجمات طلب الفدية REvil

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الوكيل الإخباري - نجحت الحكومة الأمريكية في اختراق مجموعة القرصنة REvil، الكيان الذي يقف وراء هجمات طلب الفدية المرتبطة بتسريبات شركة آبل، والهجمات على بائعي برامج المؤسسات، وغير ذلك، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة رويترز.

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وقالت المصادر إن مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية والقيادة الإلكترونية ومنظمات من دول أخرى قد عملوا معًا لإيقاف عمليات المجموعة هذا الشهر.

 

ولم يعد موقع Happy Blog الخاص بمجموعة الجريمة، الذي تم استخدامه لتسريب بيانات الضحايا وابتزاز الشركات، متاحًا.

 

وبدأت التقارير حول أن المجموعة لم تعد متصلة بالإنترنت بالظهور في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث إن موقع Tor الخاص بها لم يعد متاحًا.


وكانت هناك تكهنات بحدوث اختراق، غذته مشاركة في المنتدى من أحد قادة المجموعة المشتبه بهم قائلة إن خادمها مخترق. ولكن لم يكن من الواضح في ذلك الوقت من المسؤول.


واستشهدت وكالة رويترز بمصادر تقول إن عملية الحكومة ضد متسللي هجمات طلب الفدية، بما في ذلك REvil، لا تزال مستمرة.


وتقوم الولايات المتحدة ببطء بشد الخناق على المجموعات المرتبطة بهجمات طلب الفدية، حيث أصبحت الهجمات باهظة التكلفة للشركات (ورد أن إحدى الشركات دفعت فدية قدرها 40 مليون دولار لاستعادة عملياتها).

 

وفرضت وزارة الخزانة عقوبات تجعل من الصعب تحقيق استفادة مادية من الأجهزة المخترقة. وأنشأت وزارة العدل فريقًا للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها بورصات العملات المشفرة، مستشهدة بتأثير برامج الفدية عدة مرات في إعلانها.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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