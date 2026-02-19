اختفاء التعليقات على يوتيوب يثير غضب المستخدمين

الوكيل الإخباري- تشهد منصة youtube موجة جديدة من الجدل بعد شكاوى متزايدة من مستخدمين لاحظوا اختفاء قسم التعليقات، وأحيانًا وصف الفيديو، أثناء تفعيل برامج حجب الإعلانات، هذه التطورات أعادت إلى الواجهة النقاش الدائر حول أساليب المنصة في مواجهة مانعات الإعلانات، ومدى تأثير ذلك على تجربة المشاهدة.

اضافة اعلان



خلال الأيام الماضية، تداول مستخدمون عبر منصات مثل Reddit وX تقارير تفيد بأن التعليقات تظهر كأنها مُعطّلة على مختلف الفيديوهات، حتى تلك التي تحظى بتفاعل كبير.



واللافت أن المشكلة ظهرت على عدة متصفحات شهيرة، من بينها Google Chrome وMicrosoft Edge وBrave، ما دفع الكثيرين لربطها مباشرة باستخدام إضافات حظر الإعلانات.



بين الخلل التقني والتجربة المقصودة