استثمار كبير لشركة آبل في الدوري الأمريكي لكرة القدم

الوكيل الإخباري - اتفقت شركة آبل والدوري الأمريكي لكرة القدم MLS على حزمة حقوق بث بقيمة 2.5 مليار دولار على مدار 10 سنوات، من أوائل عام 2023 حتى عام 2032.



ويمثل هذا استثمار كبير في الرياضات المباشرة من قبل آبل التي تبث مباريات دوري كرة القدم في أمريكا الشمالية عبر خدمتها للبث.



وفي حين أن بعض المباريات قد لا تزال تبث على شبكات مثل ESPN و Fox، فإن هذا يمنح آبل العرض الحصري العالمي للدوري.



ولمشاهدة المباريات، يتمكن المشجعون من الاشتراك في خدمة بث MLS جديدة غير مسماة حاليًا التي تكون متاحة حصريًا من خلال تطبيق Apple TV.



وتتوفر مجموعة كبيرة من مباريات MLS و Leagues Cup لمشتركي Apple TV Plus مع توفر عدد محدود من المباريات مجانًا.



وعلى عكس العديد من صفقات البث الرياضي، لن يكون هناك انقطاع أو قيود محلية. وقال مفوض MLS، دون جاربر: تم تنظيم الاتفاق باعتباره الحد الأدنى من الضمان مع آبل مع إمكانية مشاركة إيرادات إضافية وبيع بعض حقوق البث التلفزيوني التقليدية.



وأوضح جاربر أن النقل المباشر للدوري إلى البث يسمح لـ MLS بتوسيع جاذبيتها في الخارج بدلاً من كونها نسخة أمريكا الشمالية من اللعبة العالمية.



وتدفع آبل ما لا يقل عن 250 مليون دولار سنويًا لـ MLS للمباريات التي تبدأ في عام 2023. وتمثل هذه الصفقة ثاني صفقة حقوق رياضية مباشرة للمجموعة التكنولوجية وأول حزمة حقوق شاملة لها مع دوري.



وأبرمت آبل في وقت سابق من هذا العام اتفاقًا مع دوري البيسبول الرئيسي لبث مباريات ليلة الجمعة. وجعلها ذلك تنضم إلى نظرائها في وادي السيليكون مثل أمازون في منافسة البث التقليديين من أجل حقوق البث المباشر للرياضات.



وتمثل الرياضة ساحة المعركة التالية لامتلاك غرفة المعيشة بين شركات التكنولوجيا الكبرى. وهذا بيان نوايا من قبل شركة آبل. ويجب اعتبارها الآن لاعبًا جادًا في مجال حقوق الرياضة في الأسواق الرئيسية لمنتجاتها.

اضافة اعلان

البوابة العربية للأخبار التقنية