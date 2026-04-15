استخدامات غير متوقعة لمنفذ "الإيثرنت" في الكمبيوتر

الوكيل الإخباري- رغم شيوع استخدام منفذ الإيثرنت في أجهزة الكمبيوتر للاتصال بالإنترنت، إلا أن هذا المنفذ البسيط يخفي وراءه إمكانات أوسع تجعله أداة متعددة الاستخدامات داخل أنظمة الحوسبة الحديثة.

وكشف تقرير تقني حديث أن منفذ الإيثرنت لا يقتصر على توصيل الشبكة عبر الكابل، بل يمكن توظيفه في عدد من الوظائف العملية الأخرى، مثل نقل البيانات بين الأجهزة بسرعة عالية، وربط الحواسيب ضمن شبكات، إضافة إلى استخدامه في بعض تطبيقات التحكم والاتصال المباشر بين الأجهزة.



وأشار التقرير إلى أن هذه الاستخدامات تعزز من كفاءة العمل، خاصة في البيئات التي تتطلب استقرارًا في الاتصال وسرعة في نقل البيانات؛ ما يجعل منفذ الإيثرنت خيارًا مهمًا لا يمكن الاستغناء عنه، رغم الانتشار الواسع للاتصالات اللاسلكية.



ويعكس هذا التوجه أهمية إعادة النظر في الاستخدامات التقليدية للمنافذ التقنية، والاستفادة من إمكاناتها الكاملة بما يتناسب مع تطورات العمل الرقمي.



نقل الملفات



من أبرز الاستخدامات غير التقليدية لمنفذ الإيثرنت نقل الملفات مباشرة بين جهازي كمبيوتر دون الحاجة إلى الإنترنت أو وسائط تخزين خارجية.



فمن خلال كابل إيثرنت مباشر، يمكن ربط جهازين وضبط إعدادات بسيطة للشبكة، مثل تعيين عناوين IP لتفعيل مشاركة الملفات.



وتوفر هذه الطريقة سرعة أعلى واستقرارًا أكبر مقارنة بنقل الملفات عبر الواي فاي أو الأقراص المحمولة.



شبكة تخزين خاصة



يمكن أيضًا استخدام منفذ الإيثرنت لإنشاء اتصال مباشر مع أنظمة التخزين الشبكي، ما يسمح بإنشاء شبكة خاصة وآمنة بين الكمبيوتر ووحدة التخزين، ويعزز سرعة الوصول إلى الملفات ويقلل الاعتماد على الشبكة العامة أو جهاز الراوتر.



ويُعد هذا الحل مناسبًا للأفراد الذين يحتاجون إلى بيئة عمل مستقلة أو آمنة لإدارة البيانات.

مشاركة الاتصال



من الاستخدامات المفيدة أيضًا إمكانية مشاركة الإنترنت من جهاز كمبيوتر إلى آخر باستخدام كابل إيثرنت.



وفي هذه الحالة، يتم توصيل جهاز متصل بالإنترنت بجهاز آخر غير متصل، ثم تفعيل خيار مشاركة الاتصال في إعدادات الشبكة.



وتُعد هذه الطريقة مفيدة في البيئات التي يكون فيها الاتصال محدودًا أو مخصصًا لجهاز واحد فقط، مثل بعض الفنادق أو المكاتب.



شبكة للألعاب



من الاستخدامات الشائعة بين اللاعبين إنشاء شبكة باستخدام منافذ الإيثرنت لتقليل التأخير وتحسين الأداء في الألعاب الجماعية.