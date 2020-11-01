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الأحد، 01-11-2020 01:10 م

استخدامه بمقابل مادي.. واتساب يؤكد فرض رسوم على مستخدميه

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الوكيل الإخباري _ يواصل واتساب بتطوير العديد من ميزاته حيث يعمل على عدد من التغييرات الخاصة بتطبيق التراسل للأعمال التابع واتساب بيزنس ، حيث سيتيح لمستخدمي منصة المراسلة بالتواصل مع الشركات والعلامات التجارية للوصول إلى خدمات دعم العملاء، أو تقديم ملاحظات حول تجربة ، أو شراء عناصر داخل نافذة الدردشة.


وقد كشفت شركة فيسبوك عن خطتها لفرض رسوم على الشركات ورجال الأعمال الذين يستخدمون خدمة "واتساب بيزنس"، للتواصل مع عملائهم وعرض منتجاتهم ، وذلك بعد ان حقق واتساب بيزنس نجاحا كبيرا باستخدام نفس التقنية التي تمكن مليارات الأشخاص من إرسال رسائل نصية وملاحظات صوتية وصور وملفات PDF إلى واحد أو مئات من المستلمين في دردشة جماعية.


وحسبما جاء في بيان اصدرته شركة واتساب، فقد اتخذ طبيق الدردشة الآن قرارا "بفرض رسوم على العملاء التجاريين مقابل بعض الخدمات التي يقدمها".

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وقالت شركة فيسبوك عن هذا القرار:" إنه سيساعد واتساب على مواصلة بناء أعمال خاصة بنا بينما نقدم ونوسع مكالمات نصية وفيديو وصوتية مشفرة من طرف إلى طرف مجانًا لأكثر من ملياري شخص".

 

 

المصدر : صدى البلد 

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