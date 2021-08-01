استخدام تأثيرات الإنتقال في تيك توك

الوكيل الإخباري - تحتاج إلى تحديد نوع التأثير الذي ترغب في استخدامه قبل تسجيل المقطع، حيث تقوم بتطبيق التأثير بنفسك أثناء تسجيل المقطع.



وتعرف هذه التأثيرات بإسم الخدع التصويرية، وذلك لأنك تخدع المشاهد ليظن بأن هناك تأثير إنتقال أو مونتاج تم على المقطع.



ويمكنك استخدام هذه التأثيرات بشكل بسيط، حيث تعتمد هذه التأثيرات على تسجيل مقطعين مختلفين ومن ثم دمجهم معًا.

اضافة اعلان

وتستطيع البدء في تسجيل مقطع ومن ثم الضغط على الإيقاف المؤقت لتعود إلى التسجيل مجددًا بعد التأثير.





وحتى تقوم باستخدام هذا التأثير، فإن كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:



1-توجه في البداية إلى تطبيق تيك توك وقم بتشغيل الكاميرا الأمامية والبدء بتسجيل الجزء الأول للمقطع قبل الانتقال للجزء الثاني.

2- وأثناء تسجيل المقطع وعندما تنتهي من الجزء الأول قم بوضع كفة يدك على العدسة الأمامية لتحجبها تمامًا، وبعد ذلك إضغط على إيقاف مؤقت.

3- ويمكنك الآن البدء في الاستعداد أو تغيير المكان للجزء الثاني من المقطع، وعندما تكون جاهزًا قم بوضع كفة يدك على العدسة الأمامية مجددًا.

4- وبعد ذلك اضغط علي زر الإيقاف المؤقت لتعود إلى التسجيل مجددًا، أكمل حديثك وقم بإزالة كفة اليد عندما تكون جاهزًا.

5 - وحتى يخرج المقطع بأفضل شكل تحتاج إلى التخطيط إليه مسبقًا وتجهيز ما تقوله قبل إيقاف التسجيل وقبل العودة إليه.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية